I biglietti del bus? Introvabili in edicola e in tabaccheria

I biglietti dell'autobus sono spariti dalle tabaccherie. Ma almeno questa volta i ladri non c'entrano. Nessun furto, quindi. Il problema è che i biglietti, in tabaccheria, non ci sono più perché i tabaccai hanno deciso che non conviene tenerli per una serie di motivi. Risultato: chi era abituato a comprare le corse in negozio, ora fa sempre più fatica a trovarne uno che le venda e il rischio di girare a vuoto è sempre più concreto, soprattutto in ambito cittadino.

La situazione è peggiorata da inizio agosto, quando per i tabaccai sono cambiate le regole di acquisto dei biglietti. Biglietti che vengono distribuiti dalla Cooperativa tabaccai.

Pochi biglietti in edicola

Anche le edicole che vendono i biglietti dell'autobus sono sempre meno. Le ragioni, anche in questo caso, sono molteplici. «Il problema principale è legato al reperimento del prodotto - spiega il funzionario di Confesercenti Ernesto Monteverdi, segretario provinciale Fenagi (Federazione nazionale giornalai) -. Gli edicolanti faticano a ottenere i biglietti da Tep, soprattutto se nelle vicinanze ci sono altre rivendite. Questo spesso porta a una rinuncia, anche alla luce delle scarse marginalità legate alla vendita dei biglietti. Spiace dover fare i conti con questo problema, perché la vendita dei biglietti rappresenta un modo per attirare la clientela».

«Bisogna pagare subito»

«Se prima andavamo a comprare i biglietti potendoli pagare a distanza di dieci o quindici giorni, dal primo agosto il pagamento deve essere fatto al momento stesso dell'acquisto. Vista la marginalità ridottissima garantita dalla vendita dei titoli di viaggio, molti colleghi hanno deciso di non vendere più i biglietti dell'autobus», spiega Bruno Brenta, presidente provinciale della Federazione italiana tabaccai. C'è poi un secondo aspetto. Sugli oltre 400 punti vendita distribuiti fra Parma e provincia (in città sono 178) «solo un centinaio ha ricevuto in dotazione da Tep il Trs 600, l'apparecchio che consente di ricaricare l'abbonamento Mi Muovo, e questo ha lasciato insoddisfatti molti altri». La conseguenza è che «tanti tabaccai – conclude Brenta – hanno preso la decisione imprenditoriale di sospendere o di rinunciare alla vendita dei biglietti del bus».

Ma perché sono cambiate le regole di acquisto all'ingrosso, spingendo molti tabaccai a dire basta? La risposta arriva da Roberto Prada, presidente Tep.

La replica di Tep

«La società che gestiva i rapporti con i tabaccai non ha rilasciato la fideiussione, come previsto dal regolamento della gara per l'assegnazione del servizio. Quindi, in mancanza della garanzia della fideiussione, abbiamo chiesto ai tabaccai tempi più rapidi di pagamento dei biglietti». Ma attenzione, questa regola non resterà in vigore per sempre. «Entro una settimana usciremo con una nuova gara», annuncia Prada, e se il vincitore depositerà la fideiussione chiesta da Tep, i tabaccai potranno contare su regole meno rigide. «La nostra politica commerciale non cambia. I tabaccai potranno riavere una dilazione dei pagamenti».

Dall'ufficio stampa di Tep fanno inoltre sapere che dalle informazioni in loro possesso, non emergono dati che facciano pensare a un forte numero di rinunce da parte dei tabaccai ed edicolanti convenzionati.

Pierluigi Dallapina