Il Centro per l'istruzione degli adulti: «Rifiuti abbandonati, da mesi chiediamo che vengano rimossi»

Una vera e propria discarica a cielo aperto. Il tratto di via Casati Confalonieri vicino al campo da baseball versa nel degrado.

Da settembre si trovano ai bordi della strada parecchi rifiuti abbandonati, tra cui addirittura una caldaia, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei residenti e della dirigenza del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, che ha le proprie aule scolastiche nelle immediate vicinanze. «La gestione dei rifiuti nella zona attorno all'impianto del baseball – sottolinea Antonia Lusardi, dirigente scolastica del Centro - è da mesi a dir poco inefficiente. I cassonetti dei rifiuti non vengono mai svuotati con regolarità e i sacchi dell'immondizia si accumulano tutt'attorno. La zona è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto dove i sacchi neri formano delle piccole montagnole, una pacchia per gatti e cani di passaggio che li rompono spargendo i rifiuti nel piazzale e nella strada, tanto che le persone che passano in quella zona sono costrette allo slalom tra immondizia di ogni genere».

Si tratta di una situazione insostenibile, soprattutto «in una zona dove si trovano impianti sportivi, un parco giochi per i bambini, aule scolastiche, quelle del nostro istituto, e abitazioni – prosegue la dirigente scolastica -. Abbiamo segnalato più volte la situazione al numero verde di Iren senza ottenere nessun risultato. Anzi, a seguito della nostra ennesima rimostranza ci è stato risposto che «i sacchi di rifiuti abbandonati da persone incivili o evasori o forse solo ignoranti, non possono essere raccolti in automatico dagli operatori del servizio raccolta porta a porta, perché sono incaricati a vuotare i contenitori assegnati a tutti gli utenti, nei giorni di raccolta previsti, come da regolamento di raccolta rifiuti, attivo nel comune di Parma. Comunque, Le comunichiamo che abbiamo inoltrato la sua segnalazione all'ufficio tecnico, il quale provvederà, dopo eventuale verifica e autorizzazione, alla raccolta dei sacchi abbandonati».

Nonostante la presa in carico, al momento nessuno è intervenuto. «Al momento nulla è cambiato - ribadisce la preside - . Si tratta di una situazione davvero indecorosa, imbarazzante». «Non vogliamo sollevare polemiche – precisa Antonia Lusardi - ma arrivare ad una soluzione del problema. Se fossero rifiuti che si possono raccogliere lo faremmo noi stessi, ma non siamo in grado di smaltire una caldaia o altre apparecchiature particolarmente ingombranti. Crediamo che via Casati Confalonieri non possa diventare, per incuria o inefficienza, una discarica».

