Nicola Balasco, addio al calciatore coraggioso: aveva 38 anni

Medesano Il cuore «nelle scarpe», come cantava De Gregori. Che sapeva giocare in squadra, con rispetto e passione. Ma il cuore di Nicola Balasco si è fermato, improvvisamente, mentre lavorava all'Interporto di Fontevivo, addetto alla legatrice della cartiera Ondulati Santerno. Soprattutto, Nicola era il marito di Valentina e il papà di un bimbo di quasi due anni: Matthias.

Trentotto anni appena compiuti, Balasco era nato a Taranto, ma viveva a Ramiola con la famiglia. Nel 2018 aveva conosciuto Valentina, sotto la sua prima neve: «Era la mia ancora - dice Valentina -. Il mio compagno di vita e il mio migliore amico». Dopo la cerimonia di don Emanuele nella chiesa di Ramiola, la bara di Nicola accompagnata da mamma Annamaria, papà Francesco, la sorella Simona e il cognato Valerio, è partita per Taranto, dove si sono svolti i funerali nella chiesa di San Francesco De Geronimo, quartiere Tamburi. E ora riposerà nella terra di Sant'Antonio a cui Nicola era molto devoto: da piccolo aveva indossato la veste del chierichetto e da grande ha continuato la sua missione da fedele cristiano e di confratello nella congregazione di Sant'Antonio. Anche se a un certo punto, Nicola ha dovuto trasferirsi al Nord perché a Taranto non trovava lavoro. Qui a Parma aveva fatto persino dei corsi per migliorare il suo futuro professionale. Nella nostra provincia Nicola Balasco era felice, tant'è che stava persino comprando casa a Fornovo. Un «ragazzo» che non passava inosservato e i nuovi amici erano tanti, soprattutto quelli trovati sul campo da calcio. Tifava Taranto e nella sua città allenava pure i bambini: il suo sogno era quello di poter vedere un giorno il piccolo Matthias tirare un calcio di rigore. Anche Nicola Balasco giocava, faceva parte del Team Santa Maria Old Lions Cus: «Una squadra amatoriale di calcio a 11 - ricorda l'amico e giocatore storico Luca Bandini -. Nicola era arrivato nel 2016. E da subito si era inserito benissimo. Oltre ai colleghi di lavoro, i suoi amici eravamo noi. Uno sportivo appassionato del gioco del calcio. Nicola era un bravissimo ragazzo, di compagnia e di grandi valori».

Anche il compagno di squadra Mario Maselli non lo dimenticherà: «Nicola era uno straordinario appassionato di calcio: aveva sempre un atteggiamento super sportivo nei confronti di compagni e avversari. Si era inserito così bene nella nostra squadra che giocava per il puro divertimento e per il piacere di stare insieme. Lavoro permettendo, non saltava mai un allenamento o una partita. Era stato lui a creare la pagina facebook degli Old Lions dove esaltava le nostre non troppe memorabili gesta. Un ragazzo fantastico che ci lascia con un ricordo indelebile». Infine, il compagno del Team Santa Maria Old Lions Cus Roberto Benedini: «Nicola era sempre puntuale, preciso, disponibile, con una correttezza enorme. Una persona attivissima. Che sapeva stare in squadra». E sul campo non era mai da solo: «Sempre presente alle partite con Valentina e il bimbo», chiude Benedini. Tant'é che la sua maglia non sarà persa. Rimarrà tra le braccia del piccolo Matthias.

Mara Varoli