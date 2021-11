Oltretorrente, quartiere «ferito»: spaccio, bivacchi, alcol e sporcizia: i residenti lanciano un Sos

Avrebbe dovuto essere un'assemblea pubblica sulla sicurezza e la viabilità nell'Oltretorrente, ma a imporsi su qualsiasi altro tema è stata l'immagine di un quartiere «ferito» e degradato. Martedì sera, all'incontro organizzato nella sede dell'Assistenza pubblica, i residenti dello storico perimetro cittadino, di fronte all'assessore alla Sicurezza del Comune, Cristiano Casa, al prefetto, Antonio Lucio Garufi, al questore Massimo Macera, e ai comandanti di Polizia locale, Guardia di Finanza e Carabinieri, Michele Cassano, Fernando Capezzuto e Marco Di Caprio, hanno espresso forti disagi e proteste sullo stato di salute del quartiere, descritto come una sorta di terra di mezzo, in cui la percezione della sicurezza è resa più fragile da diverse complessità. Dal largo uso di alcolici, a tutte le ore, all'apertura di alcune attività che, spesso, diventano luoghi di emarginazione sociale; dal bivacco (quasi perenne) nei luoghi più significativi del quartiere al problema dello spaccio di sostanze stupefacenti.

«Abbiamo chiesto questo momento di confronto diretto perché le criticità segnalate nel quartiere sono diverse -, ha detto, in apertura, Sara Deledda, rappresentante del Consiglio dei cittadini volontari Oltretorrente, esponendo le situazioni ritenute più compromesse -. In piazzale Bertozzi, la presenza di Hub Cafè ha creato situazioni di disagio, sia per gli assembramenti, sia per il rumore (di giorno e in tarda serata). Il market etnico di piazzale Picelli, che ora è stato chiuso e che dovrebbe trasferirsi in via Imbriani, ha generato picchi di disagio sia per la confusione, sia per le frequentazioni moleste (dovute a situazioni di scarso decoro). Altre questioni importanti riguardano l'Ospedale Vecchio e il Parco Ducale, dove esistono evidenti problemi di spaccio e di bivacco, che provocano situazioni spiacevoli ai residenti». Filo conduttore delle segnalazioni dei presenti, che a turno hanno preso la parola, riportando alcuni episodi personali e le frustrazioni maggiori, è stata la sicurezza e il decoro di quei luoghi, spesso deturpati da sporcizia ed escrementi.

Tra le richieste più ricorrenti dei residenti, la domanda che si ripete maggiormente è relativa a più presidi fissi delle forze dell'ordine. «Stiamo lavorando a un regolamento, insieme al Politecnico di Milano, da due anni, che valuta interventi basati sulla tutela dei beni culturali e artistici e che prevede il divieto di insediamento di nuove attività, la limitazione delle aperture (i minimarket possono essere aperti solo su determinate dimensioni, con alcune categorie merceologiche) e incombenze – ha risposto Casa, ricordando come questa serie di norme possano diventare operative già entro la fine dell'anno-. Sul commercio, in generale, non possiamo intervenire, perché la liberalizzazione non lo consente: questo è il commercio in Italia, oggi».

Cassano, parlando di controlli, ha ribadito la presenza della Polizia locale sul territorio, nonostante i numeri (e le risorse) siano sempre più bassi: «Sul territorio interveniamo come altre forze di polizia. Abbiamo aperto un presidio (criticato dai presenti soprattutto per la scelta degli orari, ndr), ma c'è un problema di numeri: negli ultimi 10 anni, soprattutto gli enti locali sono stati interessati da manovre di riduzione del personale».

Il prefetto Garufi, sottolineando che cittadini e istituzioni «sono dalla stessa parte», ha riaffermato l'impegno delle forze dell'ordine sul territorio. «Svolgono un lavoro complicatissimo, che ha bisogno di grande professionalità e self-control. Dai commenti così accalorati di questa assemblea, sembra quasi che noi ci dobbiamo sentire in colpa, ma vorrei che invertissimo i termini della discussione – ha spiegato Garufi-. Con l'assessore abbiamo affrontato, in questi mesi, l'open shop di piazza Corridoni, come le problematiche di piazzale Inzani e del parco Ducale e cercheremo con tutte le nostre energie di fronteggiare consumo e spaccio, perché quello è nella nostra mission istituzionale. Perché le leggi, le autorità non le fanno, ma le applicano. Io non voglio scaricare le responsabilità, ma non possiamo negare che le dinamiche siano estremamente complesse. Credo che le persone sappiano delle fatiche delle forze dell'ordine: cerchiamo di non far mai mancare il sostegno».

Giovanna Pavesi