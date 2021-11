Due diciottenni uniti da un tragico destino

Abitava a meno di 500 metri dal luogo dell'incidente Nathan Vincenzo Kouli, uno dei due giovani morti nel terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Pontetaro.

Diciotto anni compiuti a fine giugno, nato a Parma da una famiglia di origine ivoriane, a Pontetaro ci viveva da sempre e in paese lo conoscevano in tanti. «Aveva frequentato le scuole in paese e poi aveva scelto di continuare il suo percorso al Solari. Era un ragazzino educato e solare: era una persona «positiva» e stava bene insieme agli altri. Quando veniva in municipio passava a salutare tutti perchè tutti lo conoscevano: da anni era seguito dalle assistenti sociali del Comune per supportarlo nel raggiungimento dei piccoli e grandi obiettivi che si prefissava nonostante la disabilità cognitiva che aveva gli rendesse il percorso più difficile» ricorda il sindaco Tommaso Fiazza, arrivato tra i primi sul luogo dell'incidente. E per far sentire la vicinanza dell'intera comunità alla famiglia Kouli, Fiazza ha voluto essere al fianco dei Carabinieri di Fontanellato nel comunicare la terribile notizia alla mamma e alla nonna di Nathan che lo stavano attendendo a casa per il pranzo mentre il papà era al lavoro.

E a casa non tornerà più nemmeno Anas Maane, di origini marocchine ma nato a Parma, anche lui diciottenne e studente del Magnaghi. Le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi e ieri sera attorno alle 21, nonostante i disperati e continui tentativi dei sanitari di strappare alla morte la sua giovane vita, il suo cuore ha smesso di battere.

C.D.C.