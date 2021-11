La «Iena» Veronica Ruggeri: «Il caso Mollicone mi mette i brividi»

Uno speciale per Serena Mollicone, la diciottenne di Arce intorno alla cui morte è nato un vero e proprio caso, ancora irrisolto dopo 20 anni. Lunedì Veronica Ruggeri, di Borgotaro, immagine e voce delle Iene da ormai nove anni, è stata protagonista in prima serata su Italia 1 con un lungo documentario su uno dei drammi più intricati che la giustizia italiana ha dovuto affrontare: «Io e la mia autrice, Alessia Rafanelli, avevamo già lavorato su questa storia due anni fa. Non l'abbiamo mai abbandonata perché avevamo capito che potevamo fare di più per aiutare la giustizia a fare luce», racconta Veronica. La vicenda inizia nel giugno del 2001 quando Serena viene trovata morta in un bosco. Secondo l'accusa, il giorno prima, era entrata nella caserma dei carabinieri e non ne sarebbe uscita in vita. Ma dopo vent'anni non vi è ancora un colpevole accertato. La ragazza non è l'unica vittima di questa storia. Sette anni dopo, l'11 aprile del 2008, venne ritrovata una macchina all'interno della quale giaceva il cadavere di Santino Tuzi, un brigadiere che era in caserma nel 2001, quando si sarebbe presentata Serena. Dopo le prime analisi si pensò a un suicidio causato da una presunta depressione. «Io, Alessia e il nostro cameraman siamo stati ad Arce in più occasioni. Abbiamo parlato con tanti attori della storia. Con chi poteva essere coinvolto, con chi poteva aver visto qualcosa. Abbiamo approfondito come facciamo noi delle Iene. Tornavamo in sede, visionavamo il materiale e ripartivamo. È stato un lavoro impegnativo, anche dal punto di vista emotivo», dice Veronica.

La storia di Serena ha un valore particolare per lei?

«È sicuramente il caso a cui ho dedicato più tempo. Ho l'impressione di aver conosciuto Serena. Ho voluto bene da subito a quella famiglia. Il mio lavoro impone di analizzare i fatti ma è inevitabile che ci si leghi alla storia e alle persone».

Chi in particolare?

«Mi ha chiamato recentemente lo zio di Serena ringraziandomi di tenere vivo il ricordo della ragazza. E ancora la figlia del brigadiere Tuzzi, Maria: anche lei è stata fondamentale per non perdere la speranza di scoprire la verità. Ma il mio pensiero va innanzitutto a Guglielmo, il papà della giovane, uomo di un coraggio incredibile. Fin quando è rimasto in vita, è stata la colonna portante di una indagine che non doveva chiudersi».

Lo speciale, quindi, ha soprattutto questa funzione?

«Esatto: non bisogna dimenticare quello che è successo. Abbiamo ripercorso 20 anni, quelli dopo la morte di Serena. Si è parlato di droga, di depistaggi, di sette sataniche, di camorra, di documenti smarriti. Un mix che mette i brividi: è pazzesco pensare che il caso sia aperto da più tempo rispetto a quanto sia durata la vita della ragazza».

Pietro Razzini