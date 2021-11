Langhirano piange Livia Migliazzi Montali

Langhirano Ha suscitato profonda commozione la scomparsa di Livia Migliazzi, 92enne di Langhirano, originaria di Lesignano. Solare e sorridente, sempre disponibile e accogliente con tutti, ha dedicato la sua intera vita alla cura delle persone che amava, dei fratelli e sorelle, del marito e dei figli, e in particolare degli adorati nipoti Denis, Mattia, Nico e Simone. «Era coraggiosa e determinata, qualità che ha mantenuto fino all'ultimo e ha trasmesso ai figli e ai nipoti», ricordano oggi i famigliari.

La 92enne proveniva da una numerosa e storica famiglia di Lesignano, vicende e modi di vivere dello scorso secolo. Intorno agli anni ‘40 infatti i genitori si occupavano della gestione del ponticello di legno che univa le due rive del torrente Parma, tra la parte bassa del territorio di Lesignano, sotto l'abitato di Stadirano, e Cascinapiano. La loro casa era quindi un luogo molto frequentato e di passaggio ma anche un ritrovo per le tante persone che lo utilizzavano. Ultima di 10 figli, e ultima ad andarsene, ha visto nel tempo fratelli e sorelle trasferirsi in giro per l'Italia, mentre lei è rimasta nella terra d'origine, diventando un punto di riferimento per l'intera famiglia. Livia infatti si è sempre presa cura dei fratelli e delle sorelle che non si erano sposati ed erano rimasti soli, assistendoli senza mai risparmiarsi, nonostante avesse nel frattempo formato una sua famiglia insieme ad Aldo Montali, mancato 21 anni fa. Ha cresciuto i figli Raffaella e Fabrizio e, alla loro nascita, si è presa cura dei nipoti, in modo particolare di Denis e Mattia, che avevano prematuramente perso il papà e per i quali è stato un sostegno, un aiuto, una presenza costante nella loro crescita.

Con Mattia aveva un rapporto speciale. Erano molto legati e l'amore che gli ha donato le è stato restituito in questo ultimo periodo, in cui il nipote l'ha sostenuta e gli è stato accanto. I funerali avranno luogo oggi alle 14, partendo dalla Sala del Commiato Barili in via Renzo Pezzani per la chiesa parrocchiale di Langhirano e a seguire al cimitero di Mattaleto.

Maria Chiara Pezzani