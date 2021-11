Mario Bertoli: «Mi hanno rubato in casa alle 11: migliaia di euro in oro e denaro»

I vestiti per terra, i cassetti rivoltati sul letto e gli armadi aperti. Due camere da letto trasformate in un campo di battaglia. E in poco più di mezz'ora.

E' successo alle 11 in pieno centro, a casa di Mario Bertoli, mentre la moglie è uscita per un caffé e per fare la spesa. Un furto che ha davvero dell'incredibile, tant'è che si pensa che la signora è stata pure seguita da uno dei balordi. Il palo probabilmente ha avvertito i complici che stavano mettendo a soqquadro la casa. Il bottino? Soldi, gioielli, monete d'argento, un libretto degli assegni, un mazzo di chiavi e tre orologi, di cui uno d'oro: un colpo da migliaia di euro. Ma ciò che stupisce è che i malviventi sono riusciti a rubare anche la carta d'identità della signora.

«Per farci cosa? - si chiede Mario Bertoli -. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Siamo sconvolti, senza parole: un furto in pieno centro alle 11 di mattina. Come si fa a sentirsi sicuri a casa propria?».

L'appartamento preso di mira dai ladri si trova al primo piano di un palazzo in borgo Regale. «Io mi trovavo in ufficio, tra l'altro a pochi metri di distanza - continua il proprietario di casa Mario Bertoli -. Mia moglie è uscita di casa alle 11 meno un quarto per prendersi un caffè e per fare una piccola spesa. E quando alle 11,30 è tornata in casa ha trovato il finimondo. La porta era stata forzata e in camera da letto e nel mio studio era tutto per aria. Hanno aperto tutte le ante dell'armadio, i cassetti svuotati sul pavimento: per entrare nelle stanze bisognava scavalcare le montagne di abiti. Hanno rubato tutti i gioielli di famiglia di mia moglie per un valore di circa 5mila euro: hanno rubato 1.500 euro in denaro e le monete d'argento della collezione». Poi, il padrone di casa si ferma: «Aiuto, i miei orologi - sbotta al telefono, mentre corre in camera -. Mi sto facendo spazio per raggiungere il mobile - racconta -: gli orologi sono nel cassettino». Pochi secondi e la sconcertante scoperta: «Hanno rubato anche quelli - dice sottovoce -. Non è possibile in poco più di mezzora si sono portati via migliaia di euro. E pure la carta d'identità di mia moglie. Alle 11 di mattina in pieno centro e al primo piano. Quando si pensa a un possibile furto si pensa alle sera o di notte, magari in una casa di campagna isolata. E invece accade in pieno giorno in una delle zone più frequentate. Non è possibile: ma dov'é la sicurezza? Evidentemente - conclude il padrone di casa - avevano anche un palo, che probabilmente ha seguito mia moglie per sapere quando rientrava. Tant'è che la sala e le altre stanze non le hanno toccate, semplicemente perché non ne hanno avuto il tempo». In borgo Regale sono subito arrivati i carabinieri e Mario Bertoli ha provveduto anche a denunciare il fatto. Ma purtroppo le sorprese non erano ancora terminate: «Solo al pomeriggio ci siamo accorti - conclude Bertoli - che in quella mezz'ora i ladri sono riusciti a portare via anche un libretto degli assegni e un mazzo di chiavi di una seconda casa».

Mara Varoli