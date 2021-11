Rumori, minacce e poi l'aggressione: quando lo stalker è il vicino di casa

La nuova casa fuori città. Quella in cui cominciare a costruire il futuro insieme a un figlio ancora piccolo. Ma che la dimora dei sogni potesse trasformarsi nel peggiore degli incubi, marito e moglie hanno cominciato a intuirlo già nel 2016, durante i lavori di ristrutturazione. E poi per altri due anni hanno dovuto fare i conti con quel vicino arrogante e aggressivo: insulti, minacce, danni ad alcune parti della casa appena ultimate, il trattore acceso sotto le finestre alle ore più impensate. Fino alle mani, con un cazzotto piazzato in pieno volto al marito. E ieri, per lo stalker della porta accanto (57enne, parmigiano, residente in provincia), accusato anche di lesioni personali, è arrivata la condanna a 1 anno e 4 mesi. Il pm Elena Riccardi aveva chiesto 2 mesi in più.

Una guerra fatta di scontri nel cortile di casa, passata alle carte bollate - con una prima querela nel 2016, un'integrazione nel 2017 e una nuova denuncia nel 2018 da parte della coppia - fino alle aule di tribunale. La sfida era stata lanciata fin da subito. Se ne era accorto anche uno degli operai impegnato nei lavori di ristrutturazione: «Quando loro verranno ad abitare qui, non li farò vivere», si era sentito dire dal 57enne. Che poi era stato ancora più esplicito: si era avvicinato al vicino con una roncola e in un'altra occasione aveva appeso un cappio a uno dei suoi mezzi agricoli.

Messaggi drammaticamente chiari. E come se tutto ciò non bastasse, il 5 agosto 2016, anche un pugno al vicino, che era finito in Pronto soccorso.

Ma la denuncia di quell'anno non era bastata per placare l'ira del 57enne. Anzi, due giorni dopo il trasloco, per la famiglia era arrivato il «benvenuto»: alle 7 del giorno di Santo Stefano del 2017 tutti erano stati svegliati da una serie di martellate contro il muro che divide le due abitazioni. Pochi minuti dopo l'uomo aveva messo in moto il trattore, mantenendolo acceso, proprio sotto le finestre della camera del figlio della coppia. Un mezzo lasciato acceso, senza nessuno alla guida pronto a partire per fare qualche lavoro.

Erano arrivati i carabinieri, che avevano parlato con il 57enne, eppure anche le divise non gli avevano fatto cambiare idea. Cinque giorni dopo, di domenica e giorno di San Silvestro, aveva di nuovo messo in moto il trattore e aveva fatto partire una sega per la legna. Tutto solo per disturbare, perché nessuno aveva poi utilizzato il mezzo o l'attrezzatura.

Nuove chiamate al 112 e anche alla polizia municipale, ma quei rumori nei giorni e nelle ore in cui si dovrebbe avere il diritto di riposare erano continuati. E nei mesi successivi il vicino aveva escogitato anche un altro modo per far saltare i nervi alla famiglia: il 1° marzo 2018, rientrando a casa dal lavoro, la donna aveva trovato un enorme cumulo di neve che ostruiva l'unico passaggio carrabile di accesso alla casa. Certo, nessuno aveva visto il vicino preparare quell'ammasso, ma ciò che colpiva era la quantità di neve, non paragonabile a quella a bordo strada, inoltre era evidente che in gran parte era stata riportata.

In quel mese di marzo il rumore del trattore lasciato acceso o i colpi contro il muro confinante erano quasi all'ordine del giorno. E un giorno, uscendo di casa per esporre i cassonetti dei rifiuti, la donna si era ritrovata davanti degli escrementi non certo di qualche cane di passaggio.

Stalking, anche secondo il giudice. Rancori di vicinato, non da innamorato respinto. Ma con gli stessi (devastanti) effetti.

Georgia Azzali