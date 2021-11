Sezioni Lilt chiuse in provincia, è polemica

Medesano È polemica a Medesano e non solo. Con un comunicato gli «ex volontari Lilt» hanno voluto «spiegare ai cittadini del nostro Comune la chiusura degli ambulatori per le visite di prevenzione». Il motivo? Il disaccordo degli ex volontari con la scelta di Lilt di rendere a pagamento le visite di prevenzione. Ma il presidente della Lilt di Parma, Ezio Molina spiega: «Siamo costretti a compiere questo passo: è finito il principio di completa gratuità del servizio ambulatoriale, anche in considerazione del fatto che negli anni si era persa, comprensibilmente, l'offerta di prestazioni gratuite da parte dei medici».

Nel comunicato di protesta si avverte che le delegazioni che hanno chiuso sono «Sorbolo, Mezzani, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Fornovo, Varano de Melegari: se è vero che le decisioni assunte sono formalmente corrette, è altrettanto vero che questa decisione modifica sostanzialmente le finalità per le quali noi ci siamo avvicinati all'associazione». Il volantino prosegue dicendo che le ex delegazioni hanno cercato, invano, «il dialogo con il direttivo provinciale» per «scongiurare l'ipotesi di visite a pagamento». La replica del presidente Molina: «Nel novembre 2019 la Lilt inviava alle 106 associazioni provinciali uno statuto in linea con il decreto legislativo 3.7.2017 (codice del Terzo Settore). La sezione di Parma, adottando il nuovo statuto, si costituiva in associazione provinciale Lilt Parma Aps-Ets, in armonia con quanto disposto in materia dal codice per il terzo settore. Questo passaggio ha determinato la fine del principio di completa gratuità del servizio ambulatoriale, anche perché negli anni si era persa, comprensibilmente, l'offerta di prestazioni gratuite da parte dei medici».

Perciò «i vecchi metodi di raccolta a offerta hanno dovuto cedere il passo a un sistema di reperimento delle risorse diretto. Nella riunione del consiglio del 29 dicembre scorso - conclude Molina - veniva approvata all'unanimità la proposta di istituire un contributo per le visite oncologiche. Al punto 4 il consiglio unanime ratificava “non necessario istituire delegazioni comunali” indicando le modalità per l'accredito di un referente e relativo elenco dei volontari da iscrivere nel registro assicurativo, il tutto con il voto favorevole del dottor Antonio Celotti e della dottoressa Marta Borgato, eletti consiglieri come rappresentanti della sede di Medesano. In occasione del consiglio del 20 febbraio 2021, il presidente dava lettura delle diverse lettere pervenute alla segreteria e il consiglio “ha preso atto delle lettere ricevute e dell'indisponibilità da parte dei volontari coinvolti a proseguire nell'attività ambulatoriale Lilt alle condizioni poste dal consiglio e ne ha dichiarato la sospensione di ogni attività Lilt”. Borgato e Celotti, presenti, non hanno rilasciato alcun commento. Gli stessi si sono dimessi, così come l'ex delegato fiduciario di Medesano Angelo Zanardi. Attualmente presso l'ambulatorio Avis di Medesano è ancora sospesa ogni attività Lilt».

r.c.