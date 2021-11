Tributi, Parma gestione entrate “chiuderà” a fine 2022

Parma Gestione Entrate, la società a capitale misto pubblico-privato ideata dall'amministrazione Ubaldi una quindicina di anni fa per la riscossione dei tributi, chiuderà i battenti a fine 2022. E al suo posto non verrà istituita una nuova società con le stesse modalità, ma ci sarà un parziale ritorno dei servizi tributari al Comune, con la sola gestione della riscossione che sarà affidata a una società privata esterna individuata tramite un bando che sarà indetto a metà gennaio e di cui si dovrebbe conoscere l'esito in aprile.

Tasse, nuove modalità

In estrema sintesi, è questa la scelta fatta dall'assessore al Bilancio Marco Ferretti e spiegata ieri durante la riunione di due commissioni congiunte (Bilancio e controllo partecipate) che avrà un seguito martedì per un approfondimento del tema. L'assessore (che per l'occasione ha ribadito ufficialmente che la sua esperienza amministrativa si concluderà al termine di questo mandato) ha spiegato che «sul piatto sono state messe tre ipotesi: rifare una nuova società mista, riportare tutta la gestione dei tributi all'interno del Comune e infine quella di adottare un sistema misto con alcune funzioni ritornate al Comune e il resto affidato a una società totalmente esterna. Alla fine la scelta è ricaduta su quest'ultima ipotesi perché, a causa dei vincoli sulle assunzioni e sul bilancio, non si sarebbe potuto riportare l'intera gestione in capo al Comune e comunque non ci sarebbe stata la possibilità, concordata con i sindacati, di garantire il posto di lavoro a tutti e 30 i dipendenti di Pge, cosa che invece non sarebbe stata possibile riportando tutto al nostro interno».

I numeri del passaggio

Il dirigente del settore Tributi Andrea Minari ha illustrato le motivazioni della scelta della modalità di gestione mista: «Il risparmio rispetto all'attuale sistema, alla luce anche delle modifiche legislative introdotte in questi ultimi anni, si aggirerà attorno al milione e 400mila euro per il Comune. Quanto alla modalità, era quella più praticabile, visto che la reinternalizzazione sarebbe andata incontro a vincoli sul personale e sui costi che la rendono molto difficoltosa».

Le condizioni del bando

Ferretti ha spiegato che «comunque faremo assunzioni all'ufficio Tributi che nel 2022 sarà potenziato. Quanto al resto, nel bando sarà indicato che la società vincitrice dovrà mantenere assunti alle stesse condizioni di stipendio i dipendenti di Pge che a fine 2022 cambieranno così solo datore di lavoro, ma non la loro posizione lavorativa».

Le critiche di Occhi

Fra i consiglieri ha parlato solo Emiliano Occhi (Lega) che ha criticato la scelta del Comune: «Si vincola la futura Giunta a una decisione che poteva anche essere diversa, visto che meglio sarebbe stato riportare tutta la gestione dei tributi in capo al Comune, semplificando così le procedure e ottimizzando l'organizzazione di tutto il processo».

Gian Luca Zurlini