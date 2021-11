«Signora, ha perso gli occhiali»: e intanto le rubano la borsetta

Con il solito trucco, «scusi, signora, guardi che le è caduto qualcosa per terra», per cercare di distrarla, l'hanno derubata della borsetta e di tutto il suo contenuto.

L'episodio è accaduto ieri in un parcheggio di un supermercato della città. In azione due uomini. La donna derubata, è arrivata con la sua macchina nel piazzale del centro commerciale e subito dopo avere parcheggiato, si è sentita gridare: «Guardi signora le sono caduti gli occhiali». Nemmeno il tempo di guardare per terra per vedere cosa le fosse caduto, che uno dei due complici, ha aperto immediatamente l'altra portiera, rubando la borsetta, che la donna aveva appoggiato sul sedile.

Un'azione fulminea che i due chissà quante altre volte avranno messo a segno. I due malviventi in azione ieri hanno buttato per terra vicino alla macchina della donna alcune monete e un paio di occhiali da vista.

Il piano ha funzionato come al solito: opera di distrazione, aperta la portiera, acciuffata la borsa.

Quindi la fuga: in pochi istanti hanno fatto perdere le tracce. La derubata non ha potuto fare altro che segnalare l'accaduto ai carabinieri. Ormai non si contano più i furti come questo, messi a segno con estrema facilità. Solo due settimane fa un altro identico furto era stato compiuto sempre in un parcheggio di un altro supermercato.

