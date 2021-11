Addio a Aldo Barocelli, primo calciatore di Noceto in Serie A

Noceto Se n’è andato un altro pezzo della storia di Noceto. Avrebbe compiuto 90 anni proprio oggi, 20 novembre, Aldo Barocelli. Papà, nonno, uomo di sport, è stato il primo nocetano a giocare nella serie A di calcio. Fornaio di terza generazione nella panetteria di via Pelacani, fu Premio San Martino nel 2003.

«La sua bottega è stata un punto di riferimento. Dietro il banco c’era sua moglie Marisa e Aldo usciva ogni tanto dal forno con la maglietta e il grembiule bianco. Sempre con il sorriso e una battuta per tutti. E più avanti negli anni lo potevi trovare sempre lì seduto davanti al negozio - ricorda il sindaco Fabio Fecci -. Si parlava di sport che era una sua grande passione ed era un piacere. Più tardi abbiamo scoperto anche la sua vena poetica. Un uomo speciale, di grandissima umiltà. Oggi è andato a rafforzare quella squadra del cielo descritta cosi bene da Gildo Mellini». Aveva tante passioni Aldo Barocelli, coltivate una volta raggiunta l’età della pensione. La musica, imparata da ragazzo da autodidatta: suonava la chitarra o l’armonica a bocca e accompagnava le canzoni negli incontri con gli amici. Poi la vita attiva: camminare, andar per funghi, giocare a bocce. E ancora la scrittura di racconti e poesie in italiano e in dialetto. «Vinceva anche molti premi, in tutto quello in cui si cimentava - ricordano le figlie Marcella e Patrizia - ma non si vantava. Ha sempre mantenuto la sua modestia. E nonostante gli anni e qualche problema di memoria non ha perso la verve e l’ironia».

Aldo Barocelli è stato un campione dello sport nocetano. Famiglia di calciatori la sua: il papà Luigi, «Ginon», che ha ricoperto anche la carica di sindaco, era un forte mediano degli anni '30 e così anche il fratello Giorgio.

Tra gli ex calciatori e amici c’è chi ricorda che dopo la mitica finale del campionato provinciale di Lega giovanile del 1949/50 fu portato a spalle in trionfo dai tifosi dal campo comunale fino a casa.

«Una cosa così non si era mai vista - raccontano - Una partita tiratissima, vinta grazie alle sue straordinarie parate. Aldo era scattante, tecnicamente perfetto».

Dopo quella vittoria arrivò la chiamata del Bologna, allora squadra di alta classifica di serie A. Per il giovane nocetano c’è stato quindi il debutto in prima squadra: qualche partita e poi la decisione della società di «mandarlo a crescere» nelle serie inferiori nella Casalese e a Piombino.

«Ma Aldo era un animale da casa; la vita vagabonda del calciatore non faceva per lui. Per questo ha abbandonato la carriera da professionista ed è tornato qui a giocare e allenare»: nel racconto dei «nocetani del sasso» affiora il forte il collante della vita di paese, quegli eventi che fanno la storia della comunità. «Si è tolto le sue soddisfazioni come quando negli inediti panni di centravanti ha segnato 3 gol nella finale della sfida Biagio e Martin, infilando l’ex compagno di Lega giovanile il centromediano Camillo Vanini».

L’ultimo saluto ad Aldo Barocelli, l’abbraccio alla sua famiglia, alla moglie Marisa, le figlie Patrizia e Marcella, il genero Paolo e le nipoti Giorgia e Francesca, ci sarà questa mattina nella Chiesa di Noceto alle 10.30.

Mariagrazia Manghi