Addio Schioppa, poliziotto leggenda del judo

Per chi ha praticato judo, non solo è stato uno straordinario maestro ma, addirittura, un mito, meglio ancora, una leggenda. Tanto che non si poteva non accostare a questo tipo d’arte marziale il nome di Antonio Schioppa, deceduto nei giorni scorsi all’età di 89 anni. Nativo di Foggia, giovanissimo, approdò nella nostra città in uniforme di agente di pubblica sicurezza in servizio presso la Questura. Amò molto il suo mestiere anche perché proprio in Polizia, imparò l’abc del judo fino a diventare cintura nera 3° dan e maestro-istruttore tra i più quotati, non solo nella nostra città, ma in Italia. Fu per anni una colonna della palestra «Budokwaj», con sede in via Zerbini, fondata, nel 1975, da Umberto Nicoli e Giuseppe Taddei.

Entrò nel mondo dello sport a 15 anni con l’atletica leggera dedicandosi, in seguito, con successo, alla pallavolo, divenendo, infine, istruttore ginnico sportivo. Si avvicinò al judo nel 1952 come atleta agonista partecipando alle gare regionali e nazionali ottenendo ottimi risultati. Nel 1956 fu scelto per partecipare al corso di istruttore judo al Centro accademico di Nettuno. Ricoprì la carica di consigliere regionale nel Comitato emiliano di judo e, per parecchi anni, fu arbitro nazionale di judo. Nel 1971 fu insignito dal Comune di Parma della medaglia d’oro al merito sportivo per la diffusione e l’insegnamento del judo.

Persona dotata di grande bontà con un non comune senso di altruismo e abnegazione, Schioppa, nel 1983, si sposò con Angela, per anni operaia alla Sirma, della quale rimase vedovo nel 2019. Ma, fino all’ultimo, si dedicò completamente alla moglie ammalata curandola con amore e tantissimo affetto. Quando la sua Angela era ancora in salute, non mancava, in estate, di tornare nell'amata Puglia dove risiedono il fratello Franco e la sorella Irma.

«Se vinci, non gloriarti della tua vittoria; se perdi, non lasciarti scoraggiare. Quando sei al sicuro non essere imprudente; quando sei in pericolo non avere paura. Continua semplicemente a percorrere la strada che hai davanti a te». Questa massima orientale, Antonio, la fece sua, non solo nello sport quando saliva sul tatami, ma anche nella vita rappresentando un grande esempio per la famiglia, i suoi allievi e gli amici.

Era legatissimo alle figlie Donatella, titolare del bar in piazza Sant’Ilario, e Antonella, pensionata. Come pure era attaccatissimo ai nipoti Manuel e Federico che adorava. I funerali si svolgeranno oggi, alle 11, partendo dalla Sala Ade in viale Villetta 31/A per la chiesa di Santa Maria della Pace (Piazzale Pablo) indi per il cimitero della Villetta.

Lorenzo Sartorio