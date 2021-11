Bernardo Valli, prestigioso riconoscimento in Algeria

Emilio Zucchi

L'Algeria ringrazia uno straordinario testimone della sua vittoriosa lotta per l'indipendenza e la libertà. A Bernardo Valli, grande inviato speciale e opinionista parmigiano, firma tra le più illustri del giornalismo europeo, è stata conferita dal presidente della Repubblica d’Algeria, Abdelamdjid Tebboune, la Medaglia degli Amici della Rivoluzione algerina. Così almeno riferiscono i siti algerini in lingua francese e inglese e le agenzie di stampa, spiegando che Valli, «noto per le sue posizioni anticolonialiste e tendenti alla liberazione dei popoli, ha lavorato come corrispondente di guerra in Algeria durante la rivoluzione dal 1954 al 1962».

Ma Valli, giustamente, non si scompone. Per il semplice fatto che a lui non è stato comunicato ancora niente né dall'ambasciata algerina a Parigi, dove vive e lavora da moltissimi anni, né da altri canali ufficiali: non una telefonata, non una e-mail, né, tanto meno, la medaglia di cui i siti e le agenzie, tra cui l'Ansa, parlano. Ovviamente, dato il livello del personaggio, che ha seguito la guerra in Algeria con articoli memorabili (come quello che riportiamo nella pagina), la notizia è del tutto verosimile. E giunge a pochi giorni dalla recente visita del presidente Mattarella nel paese nordafricano. Non essendoci tuttavia, per ora, nulla di ufficiale, la cautela è d'obbligo. Parlare di Valli è comunque sempre un piacere e, per noi parmigiani, un profondo orgoglio. E ricordiamo che, non molto tempo dopo aver combattuto per cinque anni nella Legione Straniera contro gli algerini che si ribellavano alla Francia colonialista, Valli, divenuto giornalista, sposò la loro legittima causa e si schierò dalla loro parte, anche se non è esatto quanto dai siti viene riportato sul suo contributo alla realizzazione del celebre film «La battaglia di Algeri» di Gillo Pontecorvo.

Ecco alcune tra le molte tappe della lunghissima carriera di Bernardo Valli, nato a Parma il 15 aprile 1930. Dopo l'esordio come cronista nel 1955 all'«Italia» è entrato al «Giorno» fin dalla fondazione (1956) ed è stato inviato in Marocco (1957), in Venezuela (1958), in India (1959). Testimone del processo di decolonizzazione dell'Africa dall'Algeria (1958) al Sudafrica e al Congo (1960), è stato ad Algeri nei giorni della liberazione (1962). Sempre presente sui teatri di guerre e crisi internazionali (tra cui Praga, Polonia, Cambogia, Giordania, Grecia dei colonnelli), nel '72 passò al «Corriere della sera» del quale nel '75 divenne corrispondente da Parigi. E' stato poi inviato di «Repubblica» (1977), della «Stampa» (1982), e ancora di «Repubblica» (dal 1985). Altre guerre e altre crisi, tra cui Iran e Afghanistan. Imprescindibile la sua attenzione dedicata a Israele, Francia e Germania. Insignito della Legion d'onore, Valli ha inoltre vinto nel '13 il premio internazionale Viareggio-Répaci.