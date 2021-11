Hub via Mantova, superate le centomila dosi

743.943. È il numero esatto di dosi somministrate fra Parma e provincia dal 27 dicembre dello scorso anno. Ormai sono passati da allora 327 giorni e la macchina della campagna vaccinale di Ausl è in piena operatività nei cinque hub attualmente attivi sul territorio. In media in questi undici mesi circa di attività sono state somministrate mediamente ogni giorno 2.247 dosi. Un numero che tiene conto anche dell'attività svolta sul territorio dalle Usca e dai medici di medicina generale.

Per quanto riguarda invece gli hub in quello più recentemente entrato in funzione è stata superata in queste ore la soglia delle centomila dosi somministrate. Un numero record perché raggiunto in poco più di tre mesi. Si tratta del centro vaccinale di via Mantova nell'ex centro stampa della Gazzetta di Parma che è passato in gestione all'Azienda Usl lo scorso primo agosto.

Hub aziendale Upi

Dopo avere somministrato 10.156 dosi nel periodo estivo come hub aziendale dell'Unione Parmense degli Industriali, la struttura ha subito rappresentato il polo principale della campagna anti Covid a livello provinciale e dal primo giorno è diventato il centro con il numero più alto di somministrazioni giornaliere.

922 persone al giorno

Ogni giorno dal polo di via Mantova sono passate mediamente 922 persone, un numero più alto anche rispetto al Palaponti che comunque nei cinque mesi e mezzo di attività, ha somministrato 216.913 dosi.

Il centro più longevo della provincia resta comunque l'hub dell'ospedale Maggiore dove si è iniziato ad operare lo scorso 27 dicembre con le primissime dosi al personale sanitario e poi ai pazienti fragili. Qui, in undici mesi, sono state 143.449 le somministrazioni con una media giornaliera che si è attestata sulle 440 dosi.

Costante ma con numeri chiaramente meno elevati l'attività anche negli hub di provincia. A Fidenza, negli ambulatori approntati a Vaio e funzionanti dal 19 febbraio, sono 103.903 le dosi impiegate. Sotto la soglia dei centomila invece i numeri di Langhirano e Borgotaro. Nella casa della salute del centro della Val Parma sono poco più di 61mila le somministrazioni, nella sede Avis del centro montano della Val taro invece si è raggiunto quota 32mila. I due centri minori della provincia di Parma sono operativi dal 23 febbraio.

Giuseppe Milano