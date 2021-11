Miniere di Corchia, il caso approda in Parlamento

Berceto Miniere di Corchia: la vicenda è arrivata alla Camera dei Deputati, attraverso un'interrogazione al ministero della Transizione ecologica presentata dall'onorevole Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali.

«Con l'interrogazione ho inteso sostenere le ragioni degli enti locali, della Regione Emilia Romagna, delle associazioni e dei cittadini che hanno espresso la loro contrarietà a un progetto che interessa una area di grande valore ambientale e agricolo – sottolinea il parlamentare, schierandosi al fianco dei cittadini della Valle -. Il territorio deve svilupparsi seguendo la sua vocazione e in armonia con il suo ambiente: è uno dei principi della transizione ecologica necessaria per garantirci un futuro e uno sviluppo sani».

Nel documento depositato, Fornaro punta i riflettori sul pregio ambientale della zona e sulle attuali produzioni agroalimentari: eccellenze che sarebbero a rischio in caso di ripresa dello sfruttamento minerario. «L'area in cui si intendono effettuare le ricerche minerarie copre una superficie di 3.534 ettari di territorio appenninico, ricca di peculiarità naturalistiche per quanto concerne la flora e la fauna. In merito agli aspetti geologici e idrogeologici dell'area, si rileva che nel territorio interessato dal permesso minerario affiorano unità geologiche ofiolitiche che, oltre ad essere l'oggetto della ricerca mineraria in progetto, hanno caratteristiche di acquiferi e sono sede di numerose sorgenti captate da pubblico acquedotto che alimentano abitati nei comuni di Borgotaro e Berceto».

«La fragilità del sito - continua Fornaro - mal si coniuga con le necessità e i sottoprodotti di un impianto minerario che, tra l'altro, non può prescindere dalla disponibilità di acqua per la sua gestione, che dovrà ovviamente essere recuperata in loco depauperando le già compromesse risorse locali».

Per il parlamentare, la decisione può essere una sola: bocciare il progetto. «La prospettiva verso cui la richiesta di indagine si indirizza risulta incompatibile non solo con le esigenze di protezione ambientale ma anche con il tessuto socioeconomico locale, dove è ormai maturata una spiccata vocazione ecoturistica, sia stagionale che occasionale oltre ad avere maturato una importante vocazione turistica e nell'ambito della produzione agroalimentare; il pregio delle zone in questione, il loro valore paesaggistico ambientale, la particolarità e la fragilità suddetta del sito, non possono essere messe a rischio per autorizzare lavori di scavo, di studio e ricerca di risorse minerarie in un luogo dove, comunque, non si potrà permettere alcuna attività estrattiva».

