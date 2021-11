Nella Wimore gioca una Stella d'Oro

Nei giorni scorsi il centrale della WiMORE Energy Parma, Iacopo Gentile, ha ricevuto la Stella d'Oro al Merito Sportivo del Coni per l'importanza sociale del suo impegno da infermiere nella lotta al Covid-19. Un'onoreficenza consegnata nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo e che premia gli sforzi di Gentile, e di tutti i suoi colleghi, nei mesi più difficili della pandemia. «L'emozione era tanta - confessa l'abruzzese, classe ‘90, nato a Ortona in provincia di Chieti ma aretino d'adozione, che dal 2019 si è trasferito in pianta stabile nella nostra città dopo aver vestito anche le maglie di Pescara, Pineto, Città di Castello e Arezzo con una breve parentesi al Busseto nella passata stagione - è stato un riconoscimento talmente inaspettato che quando mi è arrivata la raccomandata del Coni pensavo in un primo momento fosse uno scherzo». In fondo ad un periodo buio che non dimenticherà mai. «Sono stati mesi molto duri sia per me che per i miei colleghi. Pian piano siamo riusciti a trovare le giuste contromisure e a curare sempre di più le persone. Purtroppo ci sono state grandi e gravi perdite, questo è un dato di fatto, però ora stiamo andando verso uno scenario migliore». Di sicuro Gentile, che da quest'anno è tornato a giocare in serie B nella prima squadra di Parma, ne è uscito rafforzato sul piano umano. «Quest'esperienza, nella sua drammaticità, mi ha fatto crescere tanto sia dal punto di vista professionale che, soprattutto, come uomo, ho preso consapevolezza di quanto siano preziose la vita e anche il nostro lavoro per preservarla». Una vita che da ormai un decennio divide tra i campi di pallavolo (tre allenamenti settimanali più la partita) e le corsie di ospedale. «Ammetto che non è facile, devo ringraziare i colleghi e i capi sala che nel corso degli anni mi hanno permesso di conciliare al meglio la pallavolo e la professione d'infermiere».

Marco Bernardini