Una tragedia, ancora tanti dubbi

Non sarà facile, almeno in tempi relativamente brevi, conoscere l'esatta dinamica dell'incidente in cui, nella tarda mattinata di giovedì, a Case Rosi di Ponte Taro, hanno perso la vita i due diciottenni Nathan Vincenzo Kouli e Anas Maane. Le indagini coordinate dalla procura della Repubblica, nella persona del pm Ignazio Vallario, che ha aperto un fascicolo sull'episodio, e i rilievi della polizia stradale di Parma proseguono per stabilire i motivi che hanno portato alla tragedia.

Si lavora, infatti, per comprendere pienamente le cause di un episodio che ha provocato un dolore terribile per la fine di due giovani che stavano tornando a casa da scuola.

I ragazzi, entrambi disabili, si trovavano a bordo di quel pulmino che è finito sui binari della linea ferroviaria in località Case Rosi di Ponte Taro.

Tante, dunque, le domande a cui le indagini in corso dovranno dare delle risposte.

Perché il pulmino, alla cui guida c'era un 54enne e al cui fianco era seduta un'assistente quarantenne, mentre percorreva quel tratto di strada sotto il viadotto dell'A15, una volta arrivato alla curva a gomito ha tirato dritto?

E perché, salito sulla ciclabile, ha oltrepassato anche il secondo cordolo infilandosi tra i due piloni del viadotto finendo così sui binari dov'è avvenuto il tragico scontro con un treno regionale? Quest'ultimo lo ha, infatti, centrato mandandolo a sbattere contro un treno merci, anch'esso in transito. L'autista ha avuto un malore? C'è stato un guasto al pulmino? Oppure un ostacolo sulla strada?

Interrogativi su cui stanno lavorando gli inquirenti, procura della Repubblica e polizia stradale, ieri ancora sul luogo della tragedia per ulteriori rilievi.

A questo proposito fondamentali potrebbero rivelarsi le testimonianze dell'autista e dell'assistente che era seduta al suo fianco. I due, dopo l'incidente, sono stati accompagnati all'ospedale e subito dimessi. Anche la dinamica su come abbiano fatto a scendere dal pulmino sarebbe al vaglio degli inquirenti. Tra le posizioni che verranno valutate c'è anche quella del macchinista del treno con cui il pulmino si è scontrato. Si starebbe, inoltre, ipotizzando di effettuare l'autopsia su entrambe le vittime oltre la perizia tecnica sui veicoli coinvolti (il pulmino e i due treni) che sono stati sequestrati.

Michele Ceparano