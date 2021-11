«Addio Anas e Nathan, mancherete a tutti noi»

La tragica scomparsa di Anas e Nathan, ha suscitato infinita tristezza in tutti gli studenti e gli insegnanti delle due scuole: Magnaghi e Solari. I compagni del Magnaghi ricordano Anas Maane con queste toccanti parole: «Abbiamo perso un compagno, un amico. Nonostante i pochi incontri, sei sempre stato parte del gruppo classe, e rimarrai per sempre il compagno portato via da un evento fatale, inaspettato che ha scosso tutti noi. Avremmo fatto volentieri a meno di scrivere queste righe, Anas, avremmo voluto vederti e parlarti come eravamo soliti fare nelle pause dalle lezioni, mai avremmo immaginato di perdere un coetaneo così giovane che ha lasciato persone che gli volevano bene, che si erano affezionate ai suoi modi semplici ma unici. Ti ricorderemo per sempre con quei tuoi piccoli e speciali sorrisi e con quei modi garbati. Siamo vicini alla famiglia per questa tragica perdita e anche alla famiglia dell’altro giovane che con te ora non c’è più. Un caloroso abbraccio dai compagni di quarta. Ciao Anas».

Anche all’istituto Solari, dove Nathan Vincenzo Kouli, frequentava la V B, in tutte le classi si è osservato un minuto di silenzio. Mentre i compagni di classe, dopo 15 minuti di raccoglimento in giardino, hanno formato una N, l'iniziale di Nathan. Docenti e studenti lo hanno salutato così: «Non c’era giorno che non entrassi in classe con il tuo dirompente vocione dicendo: “Buongiorno prof” e sistemando le tue cose in quello che, nel tempo, era diventato “il tuo posto”, noncurante del fatto che magari qualcuno momentaneamente lo avesse occupato. Odiavi sporcarti le mani tanto che durante i lavori manuali chiedevi di continuo di poter andare in bagno a lavarle e se vedevi qualcuno scattare una foto correvi per esserci anche tu, con il tuo sorrisone e le le dita a “V” in segno di vittoria. Ci hai regalato momenti bellissimi e speriamo di esser riusciti a restituirti la stessa serenità e la stessa gioia che tu hai donato a noi. Ci dovremo abituare a quel banco vuoto perché... Ci mancheranno i tuoi sorrisi e le tue fragorose e coinvolgenti risate. Ci mancheranno i tuoi modi. Ci mancherà il tuo chiamarci continuamente, senza poi dirci nulla. Ci mancherà il tuo “Arrivederci prof.. a domani! Fai il bravo, eh”. Ci mancherà tutto di te e la tua assenza farà tremendamente male». s.l.