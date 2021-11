Anas, il ragazzo dal sorriso. Nathan, il gigante buono

Anas Maane

Anas Maane, uno dei due ragazzi disabili che hanno perso la vita nella tragedia di Pontetaro, riposerà per sempre in Marocco. Lo ha deciso la famiglia, originaria di Khouribga, una località che si trova 120 chilometri a sud-est di Casablanca. Lì il giovane Anas, che ha tragicamente perso la vita a soli 18 anni, verrà sepolto accanto alla nonna paterna.

«Anas - ha ricordato ieri il padre, El Mostafa Maane - era un ragazzo felice, pieno di voglia di vivere. Gli piaceva la cucina, l’ordine e stare in compagnia con le persone a lui più care. Tutti lo amavano per la sua leggerezza e la sua simpatia, che non mostrava con parole ma con semplici gesti. Anas ci lascia con un piccolo sorriso in viso. E dobbiamo ricordarlo così». Per ricordare questo «ragazzo speciale» che amava la musica, dopo averla scoperta alla Rocca di Noceto ancora bambino, durante un percorso didattico seguito con la classe della maestra Nadia Adorni della scuola elementare di Noceto, ci sarà un momento di preghiera all’inizio della settimana prossima. Così chi voleva bene ad Anas, un ragazzo che mostrava il suo affetto con piccoli gesti concreti, potrà essere vicino alla sua famiglia e ricordarlo stringendosi ai suoi cari. Il Comune, che ha sempre seguito da vicino Anas, facendo in modo che avesse un contributo per continuare a studiare anche dopo i 16 anni, si dice pronto ad aiutare la famiglia a sostenere le spese per il trasporto della salma di Anas in Marocco se ce ne sarà bisogno. «Il Comune ha sempre sostenuto Anas e la sua famiglia - ha dichiarato il sindaco Fabio Fecci -. Qualora dovesse essercene bisogno, non ci tireremo certo indietro ora». Riccardo Zinelli

Nathan Kouli

«Quando avevo la palestra – ricorda Debora Nuti, istruttrice di basket ed ex gestore della struttura sportiva accanto alle scuole di Fontevivo -, capitava che Nathan si stancasse di stare in classe. Con la sua educatrice, veniva giù e giocavamo insieme a basket. Era già un “ragazzone”: alto e con un fisico possente. Aveva gli occhi che parlavano». Così Debora Nuti ricorda il 18enne pontetarese Nathan Vincenzo Kouli, morto nel tragico incidente sui binari. Ricordi di momenti felici che oggi uniscono coloro che hanno percorso un tratto di vita con lui. Ma ora - nell’attesa che venga pianificato il funerale per salutarlo un’ultima volta - il pensiero di tutti è rivolto alla famiglia, chiusa da giovedì nel suo composto dolore. C.D.C