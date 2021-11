Auto in fiamme, a Salsomaggiore torna la paura

La quiete del venerdì sera salsese è stata bruscamente interrotta in via Costa da un incendio che ha distrutto completamente un’autovettura lasciata regolarmente parcheggiata a lato della carreggiata.

La chiamata

La chiamata al 115 è arrivata attorno alle 22,30: da Fidenza è partita una squadra con l’autobotte che nel giro di pochi minuti è giunta in via Costa. I vigili del fuoco fidentini sono riusciti a spegnere, nel volgere di alcune decine di minuti, le fiamme mettendo in sicurezza la zona interessata, anche se l’autovettura, una vecchia Toyota Yaris lasciata regolarmente parcheggiata a lato della carreggiata dalla proprietaria, è stata completamente divorata dall’incendio.

Forze dell'ordine

In via Costa sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore che hanno regolato la viabilità e hanno chiuso al traffico la strada per il tempo necessario a mettere in sicurezza la strada. Ai vigili del fuoco spetterà ora stabilire l’esatta origine dell’incendio anche se, secondo le prime indagini, sembrerebbe essere di origine accidentale, determinato da un corto circuito: sarebbe stata sentita infatti la proprietaria dell’autovettura che avrebbe affermato di non aver ricevuto minacce e di non aver avuto screzi o litigi con nessuno.

I precedenti

E nessuno sembra aver visto o sentito persone o rumori sospetti poco prima che divampasse l’incendio. Sebbene questo episodio quasi sicuramente possa avere un’origine del tutto accidentale, in via Costa si sono vissuti attimi di paura e la mente dei residenti, come quella di tanti salsesi quando succedono episodi di questo genere, torna inevitabilmente indietro al recente passato, ed in particolare al decennio tra gli anni Novanta del secolo scorso ed il Duemila quando numerose autovetture, alcune delle quali di proprietà di personale appartenente alle forze dell’ordine, furono oggetto di incendi di origine dolosa. r.c.