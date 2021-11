Grigliata con droga e ladri in fuga: notte movimentata a Collecchio

Hanno organizzato una grigliata senza chiedere il permesso del padrone di casa così la festa, si scoprirà poi anche a base di droga, è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri della stazione di Collecchio. Carabinieri che già nei giorni scorsi hanno arrestato un giovane proveniente dalla provincia di Reggio Emilia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata di venerdì sono intervenuti, su richiesta di alcuni residenti delle abitazioni vicine che avevano segnalato, anche al proprietario, la presenza sospetta di alcune persone, in un casolare di campagna, disabitato.

Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno notato che alcuni giovani si erano introdotti senza l'autorizzazione del proprietario per organizzare una grigliata e probabilmente consumare stupefacenti.

Alla vista della pattuglia i giovani hanno tentato la fuga ma i militari sono comunque riusciti a fermarne qualcuno: alla successiva perquisizione, nelle tasche di uno dei presenti, un 20enne residente a Collecchio, sono stati trovati 10 grammi di hashish. Il giovane pertanto è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Inoltre, i carabinieri hanno notato la presenza di una moto priva di targa parcheggiata nelle vicinanze, che è stata sequestrata, sulla quale sono in corso accertamenti in quanto non è escluso che sia stata utilizzata per recarsi nel casolare abbandonato.

Sempre a Collecchio, questa volta in via Valli, grazie all'intervento di un membro del «controllo di vicinato» che ha dato l'allarme, i militari della stazione hanno sventato un furto in un'abitazione. La persona che ha chiamato il 112 si era attivato dopo avere sentito una serie di rumori sospetti. I ladri, evidentemente spaventati dall'arrivo della pattuglia e accortisi di essere stati scoperti, si sono dati alla fuga a mani vuote.

Ancora una volta, dunque, la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine ha dato i suoi frutti, pertanto i carabinieri invitano i cittadini a segnalare sempre la presenza di persone o di circostanze sospette. r.c.