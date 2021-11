L'incidente colpa di un guasto?

Michele Ceparano

Nella tragedia di Pontetaro, i vari tasselli cominciano ad andare al loro posto. L'indagine, però, sulla morte di due diciottenni (Nathan Vincenzo Kouli e Anas Maane) nell'incidente accaduto giovedì mattina a Case Rosi sarà ancora lunga. La procura della Repubblica, nella persona del pm Ignazio Vallario, che coordina le indagini, ieri mattina ha ricevuto tutti gli esiti degli accertamenti fatti sul luogo della tragedia e ha anche disposto l'autopsia sulle due giovani vittime.

Inoltre, l'autista 54enne e l'assistente 40enne che erano sul pulmino coinvolto nello scontro con un treno regionale, hanno già fornito la loro versione agli inquirenti.

Sono proprio loro due gli unici che possono spiegare veramente come siano andate le cose in quella terribile mattinata.

In pratica, sta a loro aiutare la procura a ricostruire come abbia fatto il mezzo a uscire di strada per finire sui binari della ferrovia, dove poi è stato centrato da un treno in transito che lo ha mandato a sbattere contro un convoglio merci.

Gli inquirenti hanno, comunque, raccolto tutti gli elementi utili alle indagini, compiendo anche ieri ulteriori accertamenti sul luogo della sciagura, a Case Rosi di Pontetaro.

Hanno anche cercato eventuali immagini che potessero essere state registrate da impianti di videosorveglianza nella zona, ma in quei luoghi non ci sono telecamere.

Allo stesso modo preziose potrebbero essere ulteriori testimonianze da parte di chi avesse visto la tragica scena.

Importante sarà anche la perizia tecnica sul pulmino, nonostante nello scontro il mezzo sia andato praticamente distrutto tanto da essere ridotto a un ammasso di lamiera. Questo esame potrebbe comunque fornire qualche utile riscontro.

Tra le varie ipotesi che si erano azzardate subito dopo la tragedia (malore dell'autista, guasto meccanico del mezzo, ostacolo sulla carreggiata), quella che sembrerebbe essere la più probabile al momento potrebbe essere quella del guasto meccanico del pulmino.

Gli esami tossicologici a cui sono stati sottoposti l'autista e i macchinisti dei due treni coinvolti hanno, infatti, dato esito negativo. Resterebbe perciò in piedi l'ipotesi del guasto.

I mezzi coinvolti – il pulmino e i due treni – restano sotto sequestro.

I rilievi della polizia stradale, che ha effettuato i rilievi di legge, della polizia scientifica e le testimonianze dei due sopravvissuti ora sono in mano alla procura per dare una risposta, almeno sul piano della dinamica, a una tragedia che ha sconvolto un intero territorio.