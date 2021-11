Sgozzata nel parco: confessa l'ex compagno parmigiano

Michele Ceparano

L'ha sgozzata in un parco di Reggio Emilia. Per l'omicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza, 34 anni, origine peruviana (era, infatti, nativa della capitale Lima) ma residente da tempo nella città oltre l'Enza, è stato fermato il suo ex, Mirko Genco, un parmigiano di 24 anni.

La perseguitava da tempo ed era stato anche arrestato e processato per stalking nei suoi confronti. Stavolta, però, è accaduto l'irreparabile. Genco, nato e residente a Parma, ieri pomeriggio è stato sentito a lungo dagli inquirenti reggiani, il sostituto procuratore Maria Rita Pantani e i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Reggio. Il 24enne, al termine dell'interrogatorio negli uffici del Reparto operativo, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato fermato. L'accusa è pesantissima: omicidio.

Ecco, dalle prime ricostruzioni, come sono avvenuti i terribili fatti. Venerdì sera il 24enne è arrivato da Parma a Reggio, dove lo stesso Genco lavora come promoter porta a porta di contratti per l'energia elettrica. Ha rintracciato Juana, madre di un figlio di un anno e mezzo (che era in casa con la nonna, arrivata dal Perù) e che lavorava in una casa di riposo di Scandiano, in un locale della città. Poi, insieme a lei, si è incamminato verso l'abitazione della vittima. Arrivati nel parco pubblico di via Adelina Patti, detto dell'ex polveriera, nella zona poco fuori dal centro della piscina di via Melato, dove la vittima viveva, Genco l'avrebbe aggredita tentando in un primo momento di strangolarla. Successivamente avrebbe sferrato contro di lei diversi fendenti tra cui uno alla gola usando un coltello da cucina, ritrovato poco lontano dal cadavere e sequestrato dai carabinieri. Sarà, comunque, l'autopsia a chiarire la dinamica e i tempi.

Successivamente si sarebbe dato alla fuga lasciando la donna a faccia in giù, a ridosso di una recinzione. A dare l'allarme telefonando al 112 sarebbe stata una donna che abita nella zona. Stava passando per l'area verde e a guidarla fino al cadavere sarebbe stata la suoneria del cellulare della 34enne. Fatta la macabra scoperta la donna avrebbe dato l'allarme.

Sul luogo del delitto sono arrivati subito i carabinieri, assieme al personale scientifico dell'Arma, il sostituto procuratore Pantani e il personale del 118. Per Juana non c'era più nulla da fare.

Sono perciò scattate immediatamente le indagini e gli investigatori si sono messi subito sulle tracce di Genco e lo hanno rintracciato poco dopo proprio a Reggio, dove l'accusato stava lavorando.

Fermato dai carabinieri, il 24enne non ha opposto resistenza. Poi, è stato accompagnato negli uffici del Reparto operativo dove, dopo un lungo interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità.

Ma perché era proprio lui il principale e unico indiziato per l'atroce episodio?

Negli ultimi tempi Genco si era, infatti, già reso responsabile di condotte persecutorie nei confronti di Juana.

Il 24enne parmigiano, infatti, il 5 settembre era stato arrestato per atti persecutori e il giorno successivo, dopo la convalida dell’arresto, era stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.

Il 10 settembre, però, era stato arrestato di nuovo dal momento che aveva violato il divieto imposto dall'autorità giudiziaria di avvicinamento, oltre che per violazione di domicilio e ulteriori atti vessatori.

Il 23 settembre aveva ottenuto gli arresti domiciliari che erano durati fino al 4 novembre scorso, giorno in cui era decaduta la misura cautelare per la sopraggiunta sentenza di patteggiamento emessa dal tribunale di Reggio, il 3 novembre, a due anni di reclusione con pena sospesa.