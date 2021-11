Un 33enne scompare da Felegara in bici: ore d'angoscia poi il ritrovamento a Tarsogno

Si è fortunatamente conclusa con il lieto fine la vicenda di un 33enne che ieri mattina era scomparso da Felegara. L'uomo è stato ritrovato in buona salute in serata, verso le 18.30, dieci ore dopo la sparizione, dai carabinieri a Tarsogno. I militari lo hanno avvistato nei pressi del paese, che il 33enne aveva raggiunto in bici.

La storia inizia alle 8.30 di ieri. Il 33enne, come d'abitudine, esce di casa a Felegara per andare a comprare la «Gazzetta di Parma». Indossa un paio di pantaloni grigio scuro, una felpa nera con il cappuccio e una cuffia dello stesso colore. Pedala in sella alla sua bicicletta arancione in direzione dell'edicola in via Marchi. Tuttavia non arriverà mai al punto vendita. Quelle che seguono sono ore terribili per i cari del 33enne, la nonna e lo zio che si prendono cura di lui, ore trascorse senza ricevere alcuna notizia sulle sue sorti.

Così, verso le 17, viene lanciato un appello sui social dal Comune di Medesano: «Aiutateci a trovarlo». La macchina della solidarietà si mette subito in moto, alimentata dalle tantissime condivisioni del post da parte dei concittadini. E in breve tempo arrivano molte segnalazioni. Un primo avvistamento del 33enne viene riportato alle 8.50 a Ramiola, vicino alla ex ditta Fonti. Alle 11 un'altra segnalazione: qualcuno lo incrocia mentre spinge a mano la sua bicicletta in direzione Solignano, all'altezza dell'hotel Miravalle.

Cala la sera, il tempo peggiora: fa freddo e c'è la nebbia. Ma, seguendo le segnalazioni dei cittadini, i carabinieri riescono finalmente a ritrovare la persona scomparsa nei pressi di Tarsogno, a 61 chilometri da Felegara. Sono le 18.30. Lo zio, accompagnato dal sindaco Michele Giovanelli, riabbraccia il nipote in caserma a Borgotaro.

Sta bene, ma per sicurezza viene deciso di accompagnarlo in ospedale. «Grazie di cuore a tutti per la collaborazione - dice il sindaco -. Quando si gioca di squadra si vince sempre». Riccardo Zinelli