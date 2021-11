Visite specialistiche, tempi lunghissimi: malumori a Borgotaro, interviene il sindaco

La situazione ospedaliera torna nuovamente al centro delle preoccupazioni della popolazione valtarese: l'impossibilità di prenotare molte visite specialistiche a breve termine nel nosocomio borgotarese e in generale nelle strutture della provincia ha generato malcontento nei cittadini, tanto da indurre il primo cittadino Marco Moglia a interrogare ufficialmente i vertici dell'Azienda sanitaria in merito alla questione.

«Mi sono giunte molteplici segnalazioni da parte di utenti che lamentano la preoccupante dilatazione dei tempi di attesa per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici e inoltre l'incomprensibile individuazione di strutture lontane dal territorio di residenza», ha affermato il sindaco di Borgotaro, invitando l'Ausl a fare chiarezza sui motivi dei disagi e ad adottare tempestive misure. Rapida è stata la risposta dell'Azienda, che ha sottolineato come l'allungamento dei tempi riguardi gran parte del territorio regionale e sia una conseguenza della pandemia, che ha determinato la sospensione di tutta l'attività specialistica con l'unica eccezione delle urgenze: «La riapertura degli ambulatori è stata graduale e le tempistiche di visite ed esami sono state notevolmente dilatate per consentire l'erogazione delle prestazioni sanitarie e diagnostiche in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni di carattere igienico-sanitario atte alla prevenzione del contagio e alla tutela della salute di lavoratori e pazienti», ha replicato Anna Maria Petrini, commissario straordinario dell'Ausl di Parma. «Tutto questo - ha proseguito - ha portato a una riduzione delle prestazioni erogate di circa il 40% rispetto al periodo pre-Covid, con un accumularsi di richieste e la conseguente necessità di predisporre un piano straordinario di smaltimento delle liste di attesa».

«La prima azione messa in campo è stata quella di implementare l'offerta di prestazioni, nonostante le marcate difficoltà nel reperimento di medici per alcune branche specialistiche, in particolar modo nelle zone più disagiate come i distretti montani – conclude –. Attualmente, come indicato dalla Regione, si stanno ripristinando le tempistiche di esecuzione delle prestazioni specialistiche riportandole ai tempi pre-Covid, con conseguente ulteriore incremento dell'offerta».

Il sindaco Moglia ha espresso apprezzamento per la celere risposta da parte dell'Ausl. Lorenzo Benedetti