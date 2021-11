Autista, musicista, grande amico di tutti: è morto Gianni Becchetti

Mattia Monacchia

Berceto piange Gianni Becchetti che se n'è andato a 91 anni. Bercetese del sasso per 37 anni aveva guidato i mezzi della Tep lungo le strade extraurbane del Parmense, una professione ereditata dal padre anch'egli autista di corriere.

E fu proprio durante il servizio che Gianni trovò l'amore: a Sala Baganza saliva una passeggera speciale, colei che sarebbe diventata sua moglie, Luisella, che gli avrebbe dato i figli Katia e Stefano. Ma Gianni era conosciutissimo anche per la sua fisarmonica: aveva girato le balere del Parmense e della Lunigiana e fatto divertire intere generazioni durante le serate organizzate dai vari locali, circoli e associazioni. Bello il ricordo del sindaco Luigi Lucchi: «A dire il vero Gianni non è mai sembrato vecchio. Conosceva migliaia di persone per aver fatto l'autista di corriere per tanto tempo. Conosceva gente perché era gioioso: gli piaceva fare, in compagnia, una bella risata. Le persone Gianni le ha fatte divertire facendole ballare al suono della sua straordinaria fisarmonica che il padre Pietrino gli aveva voluto acquistare anche se il costo era l'equivalente di un appartamento. Pietrino, il padre di Gianni, aveva, in definitiva, Gianni ragazzo, anticipato Erasmus. Aveva fatto venire a casa sua un ragazzo francese per studiare in Italia e aveva mandato il figlio Gianni a studiare musica a Parigi. Gianni imparava alla scuola di Parigi a suonare la fisarmonica e a volte, se suonava i valzer francesi, era struggente e bravissimo».

Sempre cordiale e affabile con tutti, Gianni, nel 2019, aveva vissuto il dolore più grande: la prematura scomparsa del figlio Stefano, per molti anni era stato corrispondente della «Gazzetta».