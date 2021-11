Buffon e ben poco altro

I CROCIATI

DELPRATO 6 - Dopo il terzino a quattro e l'esterno a cinque fa il centrale a tre. Soffre lo sgusciante Caso ma si difende con buon mestiere e nel primo tempo aiuta a impostare.

DANILO 5,5 - Nel primo tempo con la squadra ben disposta guida il reparto con calma e sapienza. Nella ripresa davanti al forcing calabrese patisce come il resto della squadra.

COBBAUT 5,5 - Il Cosenza tiene davanti il solo Gori e lui perde un po' di riferimenti, facendo poi fatica ad assorbire gli inserimenti da dietro degli avversari.

MIHAILA 5 - La sensazione è che impiegarlo come esterno a tutta fascia sia una forzatura, tant'è che non riesce mai a esibire quegli spunti che darebbero fastidio a tanti.

VAZQUEZ 5 - Partita di basso livello, il Cosenza sempre corto gli toglie tempi e spazi e lui raramente s'illumina. Bella la palla a Inglese, in ritardo a saltare sul gol del pareggio.

BRUNETTA 5 - Nella mezz'ora giocata da play col Vicenza ci era piaciuto, ieri è stato insipido, poco presente in entrambe le fasi. E prende un altro giallo.

JURIC 6 - Segna un gol da opportunista ed è bello che spinga in attacco perché le punte tirano poco. Per il resto molta corsa ma scarso peso nella manovra.

COULIBALY 5 - Nel primo tempo sale con molta misura, nella ripresa quando c'è da difendere e ripartire scompare, spesso fuori tempo e preso in mezzo dagli avversari.

TUTINO 5 - Cerca il dialogo palala terra con Inglese ma non trova mai il pertugio giusto per arrivare alla conclusione. E così si va via deprimendo.

INGLESE 6 - Gran bell'assist, che ha ricordato quello di Firenze per Mihaila nel marzo scorso, poi corre e lotta ma non riesce più a incidere.

BENEDYCZAK (12'st) 5,5 - Entra per Inglese, spaventa il «dribblomane» Vigorito ma per il resto annega nella mediocrità del contesto.

SCHIATTARELLA 5,5 - Importante il suo rientro dopo l'infortunio di Reggio ma ieri non è riuscito a tenere le redini e i cavalli sono scappati. Salva però in spaccata un gol su Rigione.

SOHM (26' st) 5 - Entra, fa l'interno destro ma pare di gesso, il suo contributo nel finale è nullo e infatti gli avversari dilagano.

MAN sv - Pochi minuti in campo dopo tre gare intere in panchina, tocca tre o quattro palloni lontano dalla porta.

IL MIGLIORE

BUFFON 7 Qualche sbavatura l'ha fatta registrare anche ieri. Il miracoloso salvataggio di piede ad esempio è arrivato dopo una respinta difficoltosa. Però se si parla di rendimento individuale anche stavolta nel gruppo gialloblù non è stato difficile scegliere il migliore. Il fatto, preoccupante, è che ha sempre un sacco di lavoro, anche contro squadre da cui non ti aspetteresti certi volumi di gioco offensivo. Para tutto quello che può, richiama, anche a brutto muso per provare a svegliarli, i compagni, nel finale è graziato da Gerbo che poteva dare il colpo di grazia. Resta l'ancora di salvataggio a cui aggrapparsi ma sarà meglio non sovraccaricarlo troppo.

L'ALLENATORE

MARESCA 5 - La formazione di partenza è coraggiosa, l'avvio lo ripaga poi come sempre quando è il momento di gestire emergono lacune sue e della rosa, oltre che del carattere di questa squadra. Il gruppo è così impalpabile che le responsabilità dell'allenatore si attenuano. Perché se scegli un tecnico giovane, e magari con idee innovative difficili da far metabolizzare, devi avere la capacità di sostenerlo e non lasciarlo sbagliare troppo. Secondo voi qualcuno l'ha fatto?

L'ARBITRO

MIELE 6,5 - E anche stavolta la brutta figura non la si può imputare all'arbitro. C'è stato solo un mezzo episodio da rivedere e infatti s'è registrato il check con Maresca (l'arbitro, che fungeva da Var) ma l'intervento su Juric in area era stato corretto. Quindi per il primo rigore a favore il Parma dovrà aspettare ancora.