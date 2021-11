Fulvio, il parà di Neviano e quell'aereo precipitato in mare cinquant'anni fa

Maria Chiara Pezzani

Il 9 novembre 1971 un C-130 Hercules con a bordo 52 persone, 6 militari britannici dell'equipaggio e 46 paracadutisti italiani del 1º Reggimento Paracadutisti, si inabissò nelle secche della Meloria, al largo di Livorno, poco dopo il decollo.

I paracadutisti della Folgore stavano partecipando a una missione di addestramento della Nato, denominata «Cold Stream», che si svolgeva in Sardegna e che prevedeva il decollo da Pisa di nove aerei della Royal Air Force a quota di volo molto bassa. Ma l'aereo, contrassegnato «Gesso 4», decollato poco dopo le 5.41, non giunse mai a destinazione.

Tra le tante vite spezzate quel giorno di 50 anni fa anche il paracadutista Fulvio Dall'Asta, 20enne di Rapallo, originario di Neviano degli Arduini, che da tre mesi frequentava il Centro addestramento reclute a Livorno. Ricevuta la chiamata alla leva, era andato a Genova e aveva firmato per diventare parà.

«Mio padre non voleva – racconta oggi la sorella Giuliana -. Era come se si sentisse che sarebbe successo qualcosa. Ma mio fratello era irremovibile». La famiglia Dall'Asta, originaria di Neviano, si era trasferita tre anni prima perché Giuliana, più giovane di sei anni di Fulvio, soffriva d'asma e il medico per mitigarla le aveva consigliato l'aria di mare. E così tutta la famiglia aveva lasciato la propria casa e la Val Toccana alla volta della Liguria.

«A Rapallo c'era una folta comunità di parmigiani e ci aiutarono a sistemarci. A Neviano tornavamo in estate quando mio padre aveva le ferie». Padre e figlio facevano entrambi gli idraulici, fino all'arrivo di quella cartolina. Dopo tre mesi il giovane fu coinvolto con il suo reparto nell'esercitazione congiunta con gli Inglesi. «Ha chiamato dicendo che avrebbe partecipato a un'esercitazione: terminata quella avrebbe avuto 4 giorni di licenza. La mattina due, tre vicini di casa vennero a bussare con una scusa, ma noi non avevamo acceso la radio, non sapevamo nulla. Solo a posteriori abbiamo capito quelle strane presenze. Alle 14 il sottufficiale dei carabinieri di Rapallo arrivò a darci la notizia».

Dopo l'incidente partono le ricerche, ma le condizioni del mare e le indicazioni imprecise sul punto d'impatto ostacolano le operazioni. «Con il mare in quelle condizioni, a forza sette, non so perché fecero l'esercitazione – ricorda la sorella -. Dopo una settimana ci siamo recati a Livorno per essere presenti alle ricerche, ma poi siamo tornati a casa. Lo hanno ritrovato dopo 28 giorni. È andato mio padre assieme a suo cognato a fare il riconoscimento. Era come se dormisse, non aveva un segno, hanno raccontato. Lui si trovava in coda al momento dell'impatto: il paracadute è esploso e lo ha completamente avvolto. Hanno ritrovato intatti anche i suoi documenti, che ancora oggi conservo. I miei genitori non si sono più ripresi, la vita non è stata più la stessa». La solidarietà delle persone e delle autorità li hanno sostenuti nel periodo seguente alla tragedia, nello svolgimento delle questioni burocratiche.

«Pur non essendo genovesi ci hanno aiutato in tutto, ci siamo sentiti appoggiati». Gli anni passano. Giuliana si sposa a 23 anni con un giovane conosciuto nelle estati trascorse nella terra d'origine e torna a vivere a Neviano. «I miei genitori sono rimasti a Rapallo altri sette anni, poi sono anche loro rientrati. Mia madre si è poi ammalata di demenza senile. Si è scordata di tutti, non di mio fratello. Per anni sono tornata sulla sua tomba, poi non sono più riuscita – racconta -. Sono andata nel 2016 quando il comune di Rapallo gli ha intitolato un ponte e nei giorni scorsi, accompagnata da mio genero, invitata per la commemorazione del cinquantesimo anniversario. Un fratello non si scorda mai, ci penso sempre».

Un dolore che il tempo è stato incapace di placare, a cui si aggiunge il rammarico delle domande senza risposta. «Non abbiamo mai saputo veramente cos'è successo – conclude -. Nel tempo si è detto che erano aerei difettosi, ma lo Stato e l'Esercito non ci hanno mai dato risposte definitive».