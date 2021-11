Genko aveva iniziato un percorso di cura con gli esperti dell'Ausl di Parma

Giovanna Pavesi

«Mirko Genco aveva preso contatti con Liberiamoci dalla violenza dell'Azienda Usl di Parma e aveva richiesto di poter intraprendere la valutazione preliminare». A spiegarlo è Alessio Testi, dirigente sanitario e psicoterapeuta referente del centro Ldv, che esiste dal 2014 e che si prende cura degli uomini maltrattanti (sulla base del modello norvegese). Il servizio lo aveva incontrato unicamente in un'occasione e il primo colloquio, un incontro conoscitivo, era stato pochi giorni fa, nel momento in cui, dopo gli arresti domiciliari, gli era stata concessa la libertà: l'appuntamento gli era stato dato e lui si era presentato. Il 24enne fermato per l'omicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza aveva fatto una prima richiesta di presa in carico, step fondamentale per ricevere l'autorizzazione ad avviare il percorso.

«Nel momento in cui un uomo richiede una presa in carico, Ldv procede con la programmazione di quattro incontri di valutazione preliminare, necessari e utili a escludere la presenza di criteri di esclusione, come problematiche psichiatriche, problemi legati alla dipendenza o all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ma anche l'assenza o la non sufficiente assunzione di responsabilità e motivazione e, infine, la mancanza da parte dell'uomo del consenso affinché il servizio possa entrare in contatto con la vittima (che è utile per metterla a conoscenza del fatto che il partner ha preso contatto con questo centro, per informarla in caso di un eventuale abbandono, farle conoscere gli altri servizi presenti nella rete provinciale e raccogliere il suo punto di vista) – chiarisce Testi -Al termine di questi quattro appuntamenti preliminari, l'uomo viene informato se il percorso può iniziare con la presa in carico psicoterapica o clinica oppure no».

L'iter viene «cucito» sul singolo e ha una durata media di 12 mesi (con follow-up successivi a 3, 6 e 12 mesi) ed è descritto dallo psicoterapeuta come «un percorso articolato», in quattro passaggi. Nel primo, come specificato da Testi, «si restituisce all'uomo il concetto che la violenza è un problema unicamente suo, non della coppia o della relazione, e in questo caso l'obiettivo è quello di assumersi la piena responsabilità degli agiti»; la seconda fase è quella nella quale si cerca di portare il maltrattante a comprendere «che la violenza maschile è la punta dell'iceberg di un assetto socio-economico e culturale squilibrato: l'uomo deve capire che la violenza non è uno scoppio, ma il tentativo di esercitare nei confronti della partner un controllo»; la terza fase è quella di maggior apertura, nella quale si cerca «di aprire allo stile educativo genitoriale subito dall'uomo violento, così come gli eventi del passato che possono avere, se non un nesso causale, una correlazione con il comportamento attuale»; nell'ultima parte, la più complessa, gli esperti cercano di «portare empaticamente il maltrattante a vestire i panni della vittima, in modo che si possa rendere pienamente conto che cosa ha generato nella donna il suo comportamento e ipotizzare condotte riparatorie».

Come chiarito da Testi, rispetto al 2020, in cui sono state 35 le richieste di presa in carico degli uomini, nel 2021 il numero è aumentato, con 81 domande. L'età dei maltrattanti che sono passati dal centro Ldv è spalmata dai 19 ai 69-70 anni. «L'accesso a Ldv è volontario e per questo motivo è indispensabile sondare le motivazioni e l'assunzione della responsabilità», conclude lo psicoterapeuta.