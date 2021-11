I nonni di Genco: «I nostri sforzi inutili per un nipote difficile»

Le lacrime, la nonna di Mirko le ha finite da un pezzo. E così le parole. Il suo «no comment» ripetuto con gentilezza disperata suona come la sintesi di una resa. Stanca di lottare contro tutto e tutti. Tradita dagli accordi internazionali - con il presunto omicida della figlia Mohamed Jella arrestato quattro anni e mezzo fa in Tunisia e mai estradato - tradita dal destino, che dovrebbe anche dare e non sempre togliere. Da troppo tempo, per lei la ruota gira nel verso sbagliato. Il 6 dicembre del 2015, la figlia Alessia Della Pia, che già non aveva avuto una vita semplice, le è stata uccisa a botte; sabato, Mirko non è rientrato a casa, in via Passo delle Guadine: arrestato dai carabinieri per l'omicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza. Per lei il nipote 24enne era già rimasto lì ai domiciliari una quarantina di giorni, dopo il secondo arresto per stalking. Il colpo di grazia. Per certi versi è come se la figlia fosse stata uccisa una seconda volta. «Qualcosa di inconcepibile - mormora il marito, l'unico che parli, davanti alla porta di casa -. E pensare che io per primo sarei pronto a dare quel che si merita a chi usa la violenza contro le donne». Il palmo della mano aperto a simulare un ceffone stona con lo sguardo e il tono di uomo buono e generoso.

Facile immaginare come i rapporti con il nipote adottivo siano stati difficili, quanto sia stato piccolo l'appartamento in molte occasioni. E non solo nella convivenza forzata per i domiciliari. Eppure, sia lui che la moglie devono avercela messa tutta, per il bene di quel ragazzo a sua volta ferito, da prima dell'omicidio della madre. «Sì, le abbiamo provate tutte con lui» mormora l'uomo. Prima della tragedia, bambino, per anni aveva vissuto in una casa famiglia fuori provincia. Ora, i peluche su un mobile nella penombra del corridoio sembrano raccontare un'infanzia non conclusa, solo messa in pausa troppo presto. «Ma non era tornato in condizioni migliori. Non siamo davvero stati aiutati come ci auguravamo» allarga le braccia l'uomo. Tra lui e il nipote frequenti gli screzi, a volte violenti. I motivi principali, i soldi e le cattive compagnie, quelle che sembra avessero più presa sul nipote. Eppure, Mirko da tempo lavorava: venditore porta a porta di contratti per l'energia elettrica. È tra un palazzo e l'altro che i carabinieri di Reggio Emilia lo hanno arrestato l'altra mattina: si era recato al lavoro quasi fosse un giorno qualsiasi. «Era uscito venerdì sera alle 22, dicendo che doveva incontrare degli amici - racconta il nonno - ed è rientrato alle 6 di sabato. Si è cambiato, si è fatto una doccia ed è subito uscito. Sono stati i titolari a telefonarci, per dirci che poco dopo era stato arrestato». Inutile chiedere al nipote che cosa avesse fatto tutta la notte. Ombroso, introverso, Mirko non sembra essersi mai aperto più di tanto in casa. Toccherà ai carabinieri porgli le domande sulle ore trascorse tra il delitto a Reggio e il ritorno in via Passo di Badignana a Parma. Per ora, il giovane, che con una calma spiazzante, dopo aver più volte ripetuto di amare ancora Juana, ammettendo però di averla accoltellata a morte («lo so bene di averla uccisa»), non è stato in grado di ricostruire quell'arco di buio.

«No, nostro nipote non è mai stato di tante parole» prosegue il nonno. I suoi passatempi? «La Playstation e internet» risponde la nonna. La porta si apre per un attimo e un gatto bianco e rosso sgusciato fuori deve essere bloccato sul pianerottolo. Lei lo riprende in braccio e lo riporta dentro. Lo stringe a sé. Viene da immaginare che pensi a quanto le è stato portato via. Mirko, in carcere a Reggio deve sembrarle in un altro mondo. Il nonno ricorda quando il nipote diceva che se avesse avuto Jella a portata di mano, sarebbe stato tentato dal farsi giustizia da solo. Ma che potesse essere accusato di aver fatto fare «a quella povera ragazza» la stessa fine toccata alla madre, questo no. È troppo. La porta si chiude. È l'unica del palazzo ad avere affissa all'esterno la ghirlanda con l'augurio di «buone feste». Quasi ci fosse fretta che venga Natale, quasi lo si aspettasse da sempre.

rob.lon.