Pandemia, ecco la guida alla terza dose

1. Perché serve il richiamo a sei mesi di distanza?

L'efficacia del vaccino contro il virus si riduce con il passare del tempo. Gli studi hanno dimostrato che a sei mesi di distanza dalla seconda dose la risposta degli anticorpi potrebbe non essere sufficiente per proteggere le persone dalla malattia, anche alla luce delle varianti che potrebbero essere in circolazione. Per questo, la comunità scientifica è concorde nel consigliare la somministrazione di una dose di rinforzo, chiamata booster, a distanza di 180 giorni dall'ultima somministrazione di vaccino.

2. Quanto dura la protezione prevista con l'ultima dose?

Al momento non ci sono studi definitivi sulla durata della protezione contro il virus derivante dalla terza dose. Vista la grande capacità del virus di mutare, l'ipotesi che sta circolando prevede che ogni anno la popolazione si sottoponga alla somministrazione di una dose di richiamo.

3. Chi ha il monodose dovrà fare la dose booster?

Una circolare della direzione generale del ministero della Salute stabilisce che «tutti i soggetti vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster”». Quindi potranno essere vaccinati con una dose del vaccino Pfizer o con metà dose del siero preparato da Moderna.

4. Un vaccinato con Sputnik o simile riceve la terza dose?

I soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il «booster».

In sintesi, chi ha ricevuto lo Sputnik o altro preparato da più di sei mesi può rivaccinarsi con due dosi di Pfizer o Moderna.

5. Quale vaccino sarà usato per la dose

di rinforzo?

Sarà usato uno dei due vaccini a mRNA autorizzati in Italia, cioè lo Spikevax prodotto da Moderna o il Comirnaty di Pfizer. Anche chi ha completato il ciclo vaccinale con vaccino adenovirale (due dosi con AstraZeneca oppure il monodose Johnson&Johnson) riceverà la dose di richiamo con uno mRNA. «Nel caso in cui non fosse disponibile il medesimo vaccino a mRNA utilizzato per le prime due dosi – si legge sul sito dell'Aifa - si potrà ricorrere ad una dose di richiamo con il tipo diverso di vaccino a mRNA».

6. Quali dosaggi sono previsti per la terza dose?

L'Aifa ricorda che rispetto alla dose usata per il ciclo primario, per la dose di richiamo, o terza dose, è prevista la somministrazione di una dose uguale nel caso del vaccino Pfizer (ovvero 30 microgrammi) e di metà dose per il siero preparato da Moderna (calcolata in 50 microgrammi).

7. Quanto dura il Green pass dopo la terza dose?

Il certificato verde viene rilasciato entro 48 ore dalla somministrazione della dose di richiamo e avrà validità di un anno (12 mesi) a partire dalla data di somministrazione del rinforzo vaccinale. Il Governo sta decidendo se ridurre a 6 mesi la durata della validità del Green pass per chi si è limitato a due dosi (o a una dose nel caso di Johnson & Johnson). Al momento, il certificato dei vaccinati con ciclo completo dura 270 giorni (9 mesi).

8. Chi deve vaccinarsi con la dose

di rinforzo?

La Regione ha dato il via libera alle prenotazioni per le terze dosi a tutti gli over 40. I primi ad essere vaccinati con la dose di rinforzo sono state le persone trapiantate e immunocompromesse e poi gli ultraottantenni e gli ospiti ed operatori delle strutture per anziani. Poi le somministrazioni sono proseguite con le altre categorie.