Quelle festine anni '60

E finalmente, arrivava la tanto sospirata domenica. Chissà perché le domeniche autunnali e inverali trascorrevano in un baleno: i compiti si cercava di farli al sabato, oppure alla domenica mattina in modo da avere il pomeriggio della festa completamente libero. Comunque, nemmeno a farlo apposta, al sabato, i professori caricavano di compiti. Sembrava ci godessero. Quanto erano sadici! Nel tardo pomeriggio, durante la settimana, tanti giovani parmigiani, si incontravano in centro per le solite vasche: via Cavour, via Repubblica, via Farini e, ovviamente, la Piazza per programmare il fine settimana. Siamo nel cuore degli anni Sessanta che preludevano ad una vera e propria rivoluzione culturale anche in fatto di rapporti con le ragazze, prima molto formali ed ingessati. Le festine private, a metà anni sessanta, andavano fortissimo tant’è che balzarono subito di moda. Chi aveva una casa che disponeva di una mansardina o anche di un solaio abitabile, con l’aiuto degli amici e, ovviamente, con lo strascicato permesso dei genitori, si dava da fare per riattarli al meglio e renderli simili ad una «voglia» di discoteca. I locali venivano accuratamente ripuliti, a volte tappezzati con carta da foderare i cassetti che si attaccava al muro con delle puntine da disegno. Le sedie si posizionavano da qualche parte ed anche se erano scompagnate non succedeva nulla come pure si sistemavano antichi divani che avevano già cessato da anni il loro servizio. E poi, qualche mobiletto di recupero, un tavolino zoppo nella cui gamba difettosa venivano incollati un paio di feltrini, alcune decorazioni che, per lo più, prevedevano qualche manifesto di cantanti di moda, la foto della squadra del cuore del padrone di casa che veniva rigorosamente «decorata» con un bel paio di corna sulla testa dei vari giocatori. Infatti, era del tutto normale che un tifoso della Fiorentina fosse tentato di fare, con la biro, le corna sulla testa di qualche giocatore della Juve! E poi c’era qualcuno che, nella spartana alcova, affiggeva il manifesto di un personaggio o di un evento che richiamavano un’ideologia politica difficilmente digeribile per chi la pensava in modo diverso. Ma, il desiderio di ballare con quella ragazza che aveva trafitto il cuore era più forte dell’ideologia politica anche se, negli anni Sessanta, questo tipo di passione, per tanti giovani, divenne determinante. Ma ritorniamo al locale che doveva ospitare le festina nel quale bisognava posizionare le luci adatte, attaccare alla spina della corrente il giradischi, allestire un piccolo buffet con le bottiglie di liquore e le bibite con relativi bicchieri di vetro e non di plastica perché, a quei tempi, non andavano di moda. E poi ci voleva qualcosa da offrire alle ragazze ed, allora, facendo una colletta (dai risultati molto modesti), si optava per le paste. Però, di rigore, erano la «carciofa» e le tartine di Pepèn.

Ci fu un periodo che, per ovviare alla mancanza di soldi che sarebbero serviti per acquistare le lanternine da posizionare accanto al muro allo scopo di creare un ambiente più intimo, qualcuno ebbe la brillante idea di fare razzia delle lanternine che venivano posizionate sui cavalletti dei lavori in corso. La festina iniziava intorno alle 15. La stanza, mano a mano, cominciava a riempirsi. Facevano ingresso le ragazze alcune delle quali non si presentavano, facendo il «bidone», e lasciando regolarmente a piedi lo sventurato di turno che si consolava sedendosi in un angolo con la radiolina appiccicata all’orecchio per sentire i risultati delle partite. Si iniziava con alcune canzoni in voga per poi passare, dopo poco, ai «lenti» che erano il pezzo forte della festa. Il lento era davvero magico perché, finalmente, si poteva stringere fra le braccia la ragazza che, a volte, rispondeva alla presa, altre si smarcava come un abile centravanti. I drink che andavano per la maggiore erano il Martini bianco e rosso, il Biancosarti, il Ballantines e, ovviamente, le innocenti bibite per le ragazze anche se qualcuna osava assaggiare un «peccaminoso» superalcolico o fumare una «trasgressiva» sigaretta. A proposito di sigarette se, durante la settimana, si fumavano le Nazionali, alla domenica, si passava alle Kent, Marlboro o Muratti che venivano accese con un accendino alimentato da un gas che puzzava di cipolla. Poteva pure succedere che, se il solaio fosse stato di una casa un po' vecchia, in una domenica piovosa, qualche tegola rotta facesse entrare qualche goccia d’acqua rendendo l’ambiente ancora più bohemiènne. Ma, quello che importava maggiormente, era riuscire a conquistare un appuntamento con la ragazza del cuore durante la settimana in centro, in qualche romantico viale, oppure in Cittadella o al Parco Ducale.

Veniva sera in un batter d’occhio e le ragazze dovevano rientrare a casa in quanto, per alcune di loro, vigeva la «ritirata» come per i militari. Sia ragazzi che ragazze avevano fatto il pieno delle seducenti note dei Beatles, dell’Equipe 84, dei Giganti, dei Nomadi. Avevano ancora negli orecchi le poetiche parole delle immortali canzoni di Sergio Endrigo, Mal, Lucio Battisti, Gino Paoli, Luigi Tenco, Luciano Rossi, Fabrizio De Andrè.

Si spegnevano le luci, si faceva ben attenzione che le cicche fossero spente, si riordinava il più possibile e poi, giù per le scale, scambiandosi i pareri su quel paio di orette trascorse sognando. I risultati delle partite di calcio? Le lezioni del giorno dopo? Gli allenamenti in Cittadella? Le assemblee politiche? Erano tutte cose che potevano attendere. L‘importante, che quella biondina o quelle morettina, all’indomani, si fossero fatte trovare all’appuntamento facendoci sognare come, quando, durante la festina, le guardavamo negli occhi resi ancor più belli dalla note di «Lady Jane» dei Rolling Stones.