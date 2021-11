Romagnoli, un medico borgotarese in Siria e in Etiopia

Lorenzo Benedetti

Il borgotarese Francesco Romagnoli è stato eletto presidente della Federazione europea delle società dei terapisti della mano: primo italiano a ricoprire questa carica, guiderà il consiglio esecutivo dell'istituzione che riunisce oltre 9mila affiliati in tutto il continente, destinati a una rapida crescita. Professionista affermato e apprezzato, Romagnoli rimarrà al vertice della federazione per quattro anni, con l'incarico di gestire questa fase di importante espansione: «Questo traguardo è per me una grande soddisfazione lavorativa e personale – afferma –: il consiglio esecutivo, oltre alle funzioni di coordinamento, ha il compito di tracciare le linee guida europee per la riabilitazione della mano e dell'arto superiore, organizzare congressi triennali internazionali e trovare sempre nuove idee per il progresso scientifico nel nostro campo. Inoltre, conferisce il certificato di terapista europeo valido in tutti i paesi dell'Unione».

Francesco Romagnoli è stato il primo laureato in terapia occupazionale all'Università di Modena e Reggio e si è specializzato a Malmö, in Svezia, in terapia della mano; oggi lavora come docente nell'ateneo modenese e come ricercatore all'Università di Brescia. «Oltre all'impegno nella ricerca, continuo a svolgere la mia attività anche come libero professionista a Parma, Fidenza, Pontetaro e Borgotaro – ricorda –: sono molto affezionato al mio paese d'origine, dove posso lavorare a contatto con le persone che mi hanno visto crescere. Inoltre, il territorio era totalmente privo di una figura come la mia, che risulta fondamentale in quanto usa l'attività quotidiana come strumento riabilitativo attraverso programmi costruiti sulle specifiche esigenze del paziente. Grazie alla presenza dell'ospedale locale, che catalizza pazienti pure dalle regioni vicine, spero di riuscire ad avviare un progetto più strutturato e innovativo nelle nostre valli».

Romagnoli è anche impegnato attivamente per formare nuovi terapisti laddove vi è più bisogno: «Ad oggi, faccio parte di progetto internazionale, realizzato in collaborazione con l'Università di Modena, l'Oms, le Nazioni Unite e una Ong, per avviare la ricostruzione di un'università e di un corso di laurea in terapia occupazionale in Siria, dove a marzo andrò a insegnare per un periodo – spiega –. Il Covid ha poi momentaneamente fermato un progetto per insegnare come trattare patologie congenite nei villaggi rurali dell'Etiopia, sempre nell'ottica di portare le conoscenze e consegnare le chiavi dell'innovazione».