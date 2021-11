Andrea Vicini, il «mago» delle armi ad avancarica

Andrea Vicini è tornato con un cospicuo bottino di titoli dalle finali nazionali del campionato italiano di tiro a segno con armi ad avancarica, gare riservate ai migliori tiratori del ranking italiano della Unione italiana tiro a segno. L'atleta felegarese ha conquistato infatti due primi posti assoluti nelle discipline di carabina ad avancarica e due primi posti nelle categorie riservate agli esordienti, oltre a un terzo posto assoluto nella categoria pistola ad avancarica.

In questo 2021 Vicini si è conquistato l'accesso a ben 10 finali nazionali di tiro a segno: due di tiro “accademico” con carabina in calibro 22 - la carabina libera a terra e la carabina libera tre posizioni - otto invece quelle di tiro a segno con armi ad avancarica, disciplina a cui si è avvicinato lo scorso anno, forte però di 18 stagioni di tiro a segno nelle discipline olimpiche - carabina ad aria compressa e carabina in piccolo calibro. Andrea Vicini è anche istruttore di tiro e allenatore di primo livello per le discipline di pistola e carabina. «Da soli 20 mesi ho affrontato questa nuova avventura ed è un grande orgoglio per me essere riuscito ad arrivare a conquistare questi titoli italiani assoluti - ha commentato con soddisfazione - in questo periodo la pandemia non ci ha permesso di allenarci come avremmo voluto, ma queste medaglie mi hanno ripagato di tutti i sacrifici fatti e confermato che avevo fatto la scelta giusta».

M.M.