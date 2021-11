Anziana cade in casa: tiene stretto il cellulare e la salva la telefonata al 112

Monica Rossi

Disavventura a lieto fine, ieri l'altro nel capoluogo valtarese, per una signora di 98 anni. Sola in casa, benché per poche ore essendo la domenica il giorno libero della badante e nell'attesa che arrivassero i famigliari ad assisterla, stava guardando la tv comodamente seduta sulla sua poltrona reclinabile telecomandata: forse per un malfunzionamento dei comandi o con ogni probabilità perché ha inavvertitamente e ripetutamente schiacciato i tasti sbagliati, la donna è scivolata per terra senza riuscire poi a rialzarsi, essendo pressoché inferma come hanno poi potuto appurare i soccorritori.

Fortunatamente, nella caduta, ha continuato a tenere stretto in mano il cellulare e ha quindi avuto la prontezza di chiamare il 112. L'operatore della centrale non è però riuscito a farsi dare subito né il civico della via dove ha detto di abitare, né il cognome della sventurata nonnina che, spaventata e confusa, in quel momento non era in grado a comunicare le proprie generalità.

Nel frattempo, mentre una pattuglia si è recata almeno nella via segnalata, l'operatore è riuscito a tenere la donna al telefono e lentamente sono emerse le informazioni necessarie per soccorrerla: ha fornito infatti il cognome di un famigliare, persona molto nota nel capoluogo, e questo dettaglio, sentiti i residenti della zona, ha permesso di risalire al civico. Rintracciato quindi un parente, che è corso sul luogo per aprire la porta di casa, l'anziana era ancora riversa a terra e tremante. Portata al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino, è stata visitata, trovata in buone condizioni nonostante la caduta, quindi dimessa e sta bene.