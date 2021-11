Eyob Faniel, dalle colline di Salso

Laura Ugolotti

L'ultimo importante obiettivo, in ordine di tempo, ottenuto da Eyob Faniel è un terzo posto alla New York City Marathon, poche settimane fa. Era da 24 anni che il tricolore non sventolava su quel podio, dal terzo posto di Stefano Baldini nel 1997. Negli ultimi anni, però, Eyob di obiettivi ne ha centrati più di uno. Tra questi il primato italiano in maratona: 2 ore, 7 minuti e 19 secondi. Il crono, ottenuto a Siviglia nel febbraio del 2020, gli ha permesso di migliorare il record di 2h07'22'' che reggeva da quattordici anni, e che apparteneva sempre a lui: il «Dio di Maratona», oro olimpico ad Atene 2004, Stefano Baldini.

Dopo Baldini, insomma, con Faniel l'Italia è tornata a essere competitiva su una distanza che negli ultimi anni è stata caratterizzata dall'inarrivabile strapotere dei keniani. A Tokyo 2020 Eyob non è riuscito ad esprimersi al meglio ma il Giappone è già alle spalle e i prossimi obiettivi nel mirino: Europei e Mondiali 2022 e le olimpiadi di Parigi, nel 2024, per prendersi la rivincita.

Tra un allenamento è l'altro (dopo le Olimpiadi non si è mai fermato) in questi giorni ha trovato il tempo di passare da Salsomaggiore per salutare Giancarlo Chittolini: un amico, ma anche colui che per primo ha creduto nel suo talento, aiutandolo a realizzare i suoi sogni.Noi ne abbiamo approfittato per fargli qualche domanda.

Partiamo proprio dall'inizio, da Giancarlo Chittolini, che fu il primo a notarti sulla pista di atletica di Bassano del Grappa, dove ti allenavi con Marco Maddalon.

«Esatto, lavoravo con i velocisti, principalmente sugli 800 metri. Fu Giancarlo a capire prima di tutti che avrei dovuto allenarmi su strada e su distanze più lunghe. Quando Marco ha smesso, ho iniziato ad allenarmi con lui. Quanti km ho macinato a Parma, a Fidenza, sulle colline di Salsomaggiore e quanto ci siamo divertiti!».

Nel giro di pochi anni Eyob spicca il volo ma ha bisogno di tornare ad allenarsi vicino a casa, nella sua Bassano, così si affida a Ruggero Pertile. Nel 2017, con la maglia della Venicemarathon, vince la maratona proprio in laguna, con il crono di 2h12'16; e l'anno dopo entra nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Da lì Eyob non si è più fermato: il 23 febbraio 2020, alla maratona di Siviglia, segna il nuovo record italiano (2h07'19''), che resisteva da quindici anni. Un anno dopo, fa suo anche il primato sulla 21 km: 1h00'07''. Poi sono arrivate le olimpiadi.

L'8 agosto di quest'anno eri a Sapporo, al via della maratona olimpica. Un 20° posto, con il temo di 2h15'11'' che ti ha lasciato un po' di amaro in bocca, vero?

«Già. In Giappone, a causa di un problema fisico, la gara non è andata come speravo, né come tempo né come risultato, ma è stata comunque un'esperienza pazzesca, indescrivibile, che mi ha insegnato tanto. Ho capito che il mio limite non è dove credevo che fosse, ma molto più avanti, e mi ha lasciato la voglia di rimettermi subito in gioco».

E così hai fatto: dopo la maratona olimpica non ti sei preso nemmeno una piccola pausa.

«Non mi sono mai fermato, no. Volevo subito ricominciare a lavorare per prendermi la rivincita. Ho trovato nuovi stimoli e un nuovo allenatore, Claudio Berardelli, che da anni segue gli atleti keniani. Ora mi alleno con loro, in Kenya, e il lavoro è completamente diverso. È esattamente l'ambiente, il gruppo che cercavo. I keniani non sono dotati di talenti particolari o straordinari, però hanno fame di arrivare, lavorano a testa bassa, i sacrifici e la fatica non li spaventano e io sto imparando tanto da loro. L'anno prossimo ci saranno i Mondiali, gli Europei, nel 2024 le olimpiadi a Parigi e voglio fare bene».

Nel frattempo hai fatto bene a New York. E non era così scontato. Te lo aspettavi un risultato così?

«La maratona di New York non è una gara semplice però è spettacolare. Auguro a tutti i maratoneti di poterla correre almeno una volta nella vita, perché è davvero un'esperienza unica: il percorso, il pubblico che ti incita ad ogni metro, l'arrivo a Central Park».

Su quel percorso hai adottato una strategia di gara piuttosto aggressiva, che però ha pagato. A posteriori, pensi che sia stata la scelta giusta?

«Mi ero allenato bene, sapevo di essere in forma e che poteva essere la giornata giusta per provarci. Mi sono accorto che gli altri correvano con il freno a mano tirato, così ho provato ad attaccare, per vedere se mi sarebbero venuti dietro. È rimasto con me solo Mohamed El Aaraby, mentre gli altri si sono defilati e io sono riuscito a mantenere la terza posizione. Una mossa coraggiosa, forse anche un po' azzardata, ma la rifarei».

Mentre attaccavi c'era chi, da casa, ti guardava in televisione e faceva il tifo per te: Wintana, la tua primogenita, e la piccola Liya di un anno, insieme alla mamma Ilaria. Come riesci a conciliare il tuo lavoro di atleta professionista con il ruolo di papà e compagno?

«Non è facile, lo ammetto. Gli allenamenti, le gare, le trasferte portano via molto tempo, ma cerco di essere presente il più possibile per loro. Ho la fortuna di avere una compagna speciale, che mi capisce e mi supporta; sa che ho un sogno e che sto cercando di realizzarlo. Le mie bambine mi vorrebbero più spesso a casa ma poi quando mi vedono in televisione, soprattutto la più grande, sono orgogliose e felici per me. In fondo lo faccio anche per loro e per il loro futuro: l'atletica è il mio lavoro».