Terze dosi agli over 40: 4.053 prenotazioni in un giorno

Consueto «tilt» di linee telefoniche e tanti problemi sul web ieri, nella prima giornata di apertura delle prenotazioni (le somministrazioni inizieranno questo giovedì) per la terza dose di vaccino per la fascia anagrafica 40-59 anni. La condizione è aver completato il ciclo primario di vaccinazione da almeno 6 mesi.

Ieri, fino a tarda serata, hanno prenotato a Parma e provincia 4.053 cittadini sul totale delle 26.383 prenotazioni in tutta la Regione, numero che rende l'idea dell'importanza che danno i parmigiani ai richiami vaccinali, in un momento nel quale la ripresa dei contagi fa temere un altro Natale di restrizioni. Analizzando i dati delle prenotazioni per territorio, Bologna è l'Asl con più terze dosi già prenotate (9.084), a seguire la Romagna (che comprende le provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e registra 5.368 prenotazioni), poi la nostra città, seguita da Reggio Emilia (2.200), Modena (2.100), Imola (1.638) e Piacenza (1.577) e infine Ferrara (1.269).

Ieri nei vari centri vaccinali di città e provincia sono anche state somministrate 344 terze dosi, sul totale regionale di 3.127. L'Azienda sanitaria con più inoculazioni è stata Bologna (966), seguita dalla Romagna (835), Parma come detto con 344 dosi, e Modena (318). Salgono così a 381.769 le dosi aggiuntive effettuate complessivamente in tutta la regione.

Diverse telefonate ed e-mail hanno segnalato alla Gazzetta le difficoltà di parlare con il call center o di prenotarsi sui canali on line, così come indicato dall'Ausl: tramite Cupweb con il Fascicolo sanitario elettronico o compilando il modulo dedicato sul sito www.ausl.pr.it, in home page, cliccando su «Vaccinazioni anti-Covid e bollettini somministrazioni», quindi «Terza dose».

Chi ha provato, dopo molte difficoltà e attese, a prendere la linea telefonica, è stato reindirizzato dagli operatori alle modalità on line. Con poca fortuna, in alcuni casi.

«Ho contattato il numero verde 800 033 033, ma l'operatrice mi ha detto che su Parma il sistema non funziona e che, pur avendolo più volte segnalato, il problema non è ancora risolto - racconta un parmigiano che si dice “non inesperto” di Spid e Fascicolo sanitario elettronico - Ho quindi telefonato al numero 800 608 062 indicato nei giorni scorsi e, dopo 12 minuti di attesa, un'altra operatrice mi ha detto che loro possono prenotare solo sul mese di dicembre e, poiché io posso fare la terza dose in gennaio, ha consigliato di richiamare il prossimo mese. In altre regioni a noi vicine le prenotazioni si possono fare on-line in pochi minuti, qui la comunicazione non è stata nè chiara, nè completa nè corretta».

All'Ausl ammettono che le linee telefoniche ieri hanno avuto problemi, poi risolti in tarda mattinata. E ricordano che, se per gli over 60 era possibile prenotare al telefono, per la fascia 40-59 vale solo la prenotazione sul web.

