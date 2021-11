Tragedia sui binari, indagati l'autista del pulmino e il macchinista

Il pulmino che esce di strada e finisce sui binari mentre il treno sta arrivando. Nathan e Maane sono morti alla fine di una giornata di scuola. Sul furgone che li portava a casa da mesi e che improvvisamente ha cambiato rotta. Travolto dal regionale Piacenza-Ancona, che poi ha fatto schizzare il mezzo contro un merci sull'altro binario. Un mosaico tragico di cause ed effetti, l'incidente di Pontetaro, che deve ancora essere ricostruito con precisione, ma intanto la procura ha iscritto nel registro degli indagati l'autista del pulmino per il trasporto disabili della cooperativa Emc2 e il conducente del regionale: omicidio stradale, il reato contestato al 54enne, residente a Fidenza, che era alla guida del mezzo; omicidio colposo, invece, per il macchinista. Accuse tutte da accertare, soprattutto per quanto riguarda la posizione del conducente del treno, che - in base alle prime verifiche - avrebbe azionato, come previsto, il segnale acustico nel momento in cui era apparso un ostacolo sui binari. Allo stesso tempo, inoltre, la velocità sarebbe stata entro i limiti consentiti in quel tratto, eppure dopo l'impatto con il pulmino il convoglio è finito circa 900 metri più avanti.

Va tratteggiato l'intero scenario dell'incidente. E servirà una consulenza cinematica, che il pm Ignazio Vallario, titolare del fascicolo, ha affidato all'ingegnere cremonese Davide Manfredi. Oltre a ciò che resta del pulmino, sono stati sequestrati la scatola nera del regionale e il treno merci. «L'obiettivo è quello di capire se il percorso del pulmino è dovuto a un eventuale problema di efficienza del mezzo o a un'imprudenza umana, così come vogliamo verificare il percorso del treno e valutare un eventuale collegamento con quanto è poi accaduto», spiega il procuratore Alfonso D'Avino.

Dal guasto meccanico alla negligenza: gli interrogativi restano aperti. E altre risposte potrebbero arrivare anche dalle autopsie sui ragazzi, che saranno svolte dai medici legali Nicola Cucurachi e Maria Laura Schirripa: un primo esame su uno dei due giovani ha già preso il via nei giorni scorsi, mentre il secondo comincerà nel pomeriggio di oggi. «Ammesso che sia possibile, vorremmo verificare il momento della morte, perché in astratto potrebbe essere stato fatale anche l'impatto del pulmino con la rete prima di arrivare sui binari, oppure quello con il treno», sottolinea il procuratore.

Nathan è morto nel groviglio di lamiere, Maane, trasportato in ospedale in condizioni disperate, è rimasto aggrappato alla vita per qualche ora. L'autista e l'assistente dei ragazzi, la donna 40enne che sedeva sul sedile anteriore, sarebbero riusciti a scendere dal mezzo prima dello scontro con il treno, tanto da essere dimessi dopo alcuni accertamenti in Pronto soccorso.

Il racconto dei minuti precedenti è in parte ancora da scrivere. Ma ci sono alcune (drammatiche) certezze. Il pulmino ha percorso il primo tratto di via Leonardo da Vinci, la strada che passa sotto il viadotto dell'A15, fino ad arrivare a quella curva a gomito che l'autista aveva affrontato molte altre volte. Ma a quel punto ha perso totalmente il controllo del mezzo: il pulmino è uscito di strada, è balzato sulla pista ciclabile, ha oltrepassato anche il secondo cordolo e si è infilato tra i due piloni del viadotto. Nemmeno la massicciata della ferrovia ha fermato quella corsa impazzita, perché il pulmino ha superato anche le prime rotaie, atterrando sul secondo binario. Lì, dove stava arrivando il regionale, che ha sventrato il mezzo.

Poi, un altro tragico incrocio del destino. Perché dopo quello schianto, il pulmino è andato a schiantarsi contro il convoglio merci che proprio a Pontetaro incrociava la corsa del regionale.

Ma ora si cercano i perché. Al di là del destino.

Georgia Azzali