Un'amica: «Cecilia era troppo buona. Voleva aiutare Mirko»

«Facciamo un figlio insieme, anche se non vuoi». Letto solo a metà, il messaggio sembrerebbe un inno all'amore. Preso per intero, suona come una minaccia di morte. Mirko Genco, alla donna della cui uccisione è accusato un figlio lo ha chiesto fin da subito. Anzi, da Juana Cecilia Hazana Loayza avrebbe voluto una bimba, e la precisazione è agghiacciante, al pensiero di quanto è avvenuto nel parco dell'ex Polveriera a Reggio Emilia, verso le 2 di sabato. «In realtà, lui vedeva in un figlio o in una figlia il modo di legare a sé la mia amica. Per sempre». Ha vinto la morte: il bimbo avuto da Cecilia da una precedente relazione non ha più la madre. Nemmeno Mirko «ha» più la donna di cui pretendeva il possesso: per sempre il suo nome sarà associato alla negazione di quello di Cecilia. Senza appello, senza pena sospesa è confinato al polo opposto del ricordo di lei.

Elena quel messaggio lo ricorda bene: l'amica gliel'aveva riferito, forse con un sorriso, i primi tempi, quando lui ne ripeteva solo la prima metà. E l'ha letto, sinistro nella sua interezza, sul display dello smartphone mostrato dall'altra allargando le braccia. «Glielo scriveva anche dopo aver patteggiato quei due anni di cui non ha scontato un giorno. Anche durante i domiciliari, quando non credo proprio potesse messaggiare».

Mirko non poteva, Cecilia non avrebbe dovuto. «Quante volte le ho detto di chiudere davvero con lui. Bloccare il suo contatto sul telefono e sui social - prosegue Elena -. Solo questo avrebbe dovuto fare. E invece...». Invece, lei, che non lo amava più, dimenticava in fretta il male patito. Già prima di quell'ultimo incontro pagato con la vita. La vittima e il suo assassino si erano conosciuti dalle parti della casa di lei, in aprile. Venditore porta a porta di contratti per la fornitura elettrica, incontrandola, lui era riuscito ad avere il suo numero di cellulare. Lei, che usciva dalla relazione con il padre del suo bimbo, alla fine ha ceduto alla corte di quel ragazzo di dieci anni più giovane. «Si sono messi insieme in aprile. In luglio lui si è trasferito da lei».

Ma la convivenza era destinata a non durare. Geloso di tutti, aggressivo, Mirko faceva paura. «Cecilia lo ha messo alla porta a fine agosto». E poi, lottando contro sé stessa è arrivata a fare qualcosa che mai avrebbe immaginato, travolta da sms, telefonate e pedinamenti. «Lo ha denunciato, per chiedere aiuto». Lei sempre pronta a prestare soccorso al prossimo. «“Basta con questa sindrome da crocerossina” le ripetevo - prosegue Elena -. Ma Cecilia si faceva ogni volta intenerire, ripensando al passato difficile di Mirko, all'infanzia problematica e alla mamma assassinata nel 2015. “Ha bisogno” mi diceva».

Dopo le denunce, il 5 settembre il primo arresto per atti persecutori. Cinque giorni dopo, il secondo. «A lui era stato vietato di avvicinarsi a casa di Cecilia - ricorda l'amica - e invece si è nascosto nelle cantine del suo palazzo. Sapeva che lei sarebbe scesa a ritirare un pacco: ne ha approfittato per salire e intrufolarsi in casa. Afferrato un coltello, ha atteso il rientro di Cecilia, per poi minacciarla con sua mamma e il bambino. “Vi ammazzo tutti e faccio fuori anche me” ha ripetuto, fino a quando lei non è riuscita a chiamare la polizia». Il resto è noto: i domiciliari, il patteggiamento e i due anni con la condizionale.

Pena sospesa dalla legge e da Cecilia. «Lei anche allora era stata pronta a perdonarlo. “Si è calmato, non è più aggressivo, mi chiede le cose con gentilezza. Possiamo restare amici” mi diceva. Credo che una sera abbiano davvero mangiato la pizza insieme. Lei non me l'ha rivelato subito, temendo mi arrabbiassi. A questo punto era arrivata: a vergognarsi della sua bontà».

Roberto Longoni