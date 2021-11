Bardi, primo giorno in Municipio per il commissario Piedimonte

Bardi Tra mercoledì e giovedì scorso, la nomina e ieri mattina il primo sopralluogo a Bardi per Daniela Piedimonte, viceprefetto aggiunto presso la Prefettura di Parma nominata commissario per guidare il Comune fino alle prossime elezioni, che si dovrebbero tenere nella primavera del 2022. Il consiglio comunale di Bardi è stato sospeso il 17 novembre: dopo le dimissioni annunciate lo scorso 30 ottobre, l’ormai ex primo cittadino Giancarlo Mandelli avrebbe avuto la facoltà di tentare di ricomporre la frattura e di ritirare, entro i successivi 20 giorni, le dimissioni. Ma poi, dopo il passo indietro anticipato di otto consiglieri su dieci, il prefetto Antonio Lucio Garufi ha disposto con proprio decreto la sospensione del consiglio, proprio quando circolava peraltro l’indiscrezione secondo cui Mandelli si apprestava a convocare una conferenza stampa, in cui si pensava potesse o formalizzare le dimissioni in via definitiva o, come alcuni avevano ventilato, annunciare importanti novità.

Cosa farà ora il commissario? Probabilmente, la Piedimonte si recherà a Bardi tutti i martedì, dove avrà il non facile compito di traghettare il capoluogo valcenese scosso dal caos politico verso il 2022. Raggiunta in merito, il commissario non rilascia per ora dichiarazioni poiché, come ha sottolineato, i tempi sono ancora immaturi: molti, infatti, i dossier sul tavolo e non poche le criticità che vanno attentamente vagliate prima di poter compiere qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.

Per Bardi, il commissariamento è una novità assoluta: da Luigi Pelizza eletto sindaco nel 1985 con la Dc a Valentina Pontremoli che ha conquistato la fascia tricolore nella precedente tornata con la lista civica «Un’idea per Bardi», passando per Carlo Pio Marzani (1995, centrosinistra) Beppe Conti (2009, centrodestra) le amministrazioni bardigiane hanno sempre completato la legislatura. Che la maggioranza non fosse coesa e che al suo interno volassero stracci già da tempo, lo si era colto a marzo di quest’anno, quando Mandelli aveva revocato a Carlo Miliciani la delega di assessore all’urbanistica e le minoranze avevano contestualmente richiesto di convocare un consiglio comunale straordinario. Già in quell’occasione, erano circolate voci di un possibile commissariamento, subito però smentite dall’ex primo cittadino, che aveva peraltro rivendicato una maggioranza solida e un quadro economico comunale in salute.

Monica Rossi