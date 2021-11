Genco accusato anche di stupro

Sarebbe bastato poco: che la mamma di Cecilia Juana, udendo la chiave nella serratura in quella notte maledetta, si fosse alzata. E allora, forse, questa assurda tragedia avrebbe potuto avere un'altra conclusione. Invece la donna, sentiti quei rumori, ha solo pensato che fosse la figlia a rientrare e ha ripreso a dormire. Mentre l'assassino di Cecilia si armava e di preparava a tornare nel parco per spegnere la vita di chi, assurdo paradosso, probabilmente gli aveva voluto bene.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’udienza di convalida in tribunale ieri mattina, il 24enne Mirko Genco, reo confesso dell’omicidio della 34enne Cecilia Juana Hazana Loayza, ammazzata a coltellate tra le foglie secche di quel parco di Reggio Emilia nella notte fra venerdì e sabato scorso. Ma nonostante il suo silenzio altri dettagli stanno emergendo. E sono tasselli che formano un quadro ancora, se possibile, più sconvolgente. Il primo, come detto, riguarda proprio la breve visita di Genco a casa della vittima. L'uomo, come sarebbe stato confermato anche dalle immagini di alcune telecamere della zona, dopo aver tramortito la ex le ha preso le chiavi di casa dalla borsa e con quelle è salito nell'appartamento dove dormiva la madre di Juana e il bimbo di lei e ha arraffato il coltello che è diventato l'arma del delitto.

«Ho sentito quei rumori, ma non c'ho dato peso», ha confermato la mamma della vittima agli inquirenti che in queste ore non hanno mai smesso di raccogliere dettagli e riscontri per un delitto che ormai sembra avere sempre meno punti oscuri anche se sarà solo l'autopsia, prevista tra domani e giovedì a Modena, a fare luce su alcuni aspetti. Come quello che riguarda cosa è accaduto prima del delitto. Secondo quanto dichiarato dal parmigiano Genco subito dopo l'arresto, infatti, tra lui e la 34enne, usciti insieme dal pub dove la ragazza aveva trascorso la serata con alcuni amici, ci sarebbe stato un rapporto sessuale consensuale mentre il sostituto procuratore Maria Rita Pantani, titolare dell’inchiesta, ipotizzerebbe piuttosto una violenza sessuale. Un dato questo che solo l'esame autoptico, a questo, punto potrà confermare.

Intanto però si allunga la lista delle accuse per l'uomo che oltre all'omicidio aggravato da futili motivi, minorata difesa della vittima e recidiva nello stalking, è imputato anche, oltre alla già citata violenza, anche per porto abusivo d’armi, violazione di domicilio e appropriazione indebita delle chiavi.

Un carico di accuse che non ha scalfito finora l'apparente freddezza di Genco che, secondo il suo stesso avvocato Alessandra Bonini, non avrebbe pronunciato «nessuna dichiarazione di pentimento. Lui sa quello che è successo, non racconta con frasi farneticanti ed è lucido». Un contegno che confermerebbe l'affermazione del sostituto procuratore che ha parlato di «un soggetto socialmente altamente pericoloso» e che è ora rinchiuso in carcere mentre cresce la mobilitazione di chi chiede come mai un uomo più volte denunciato e anche condannato per maltrattamenti fosse ancora libero di muoversi. «Ho presentato un’interrogazione alla ministra Marta Cartabia per chiedere verifiche in merito alla concessione della sospensione condizionale di pena a Genco», spiega Stefania Ascari, deputata del M5s e membro della commissione giustizia. La risposta arriverà probabilmente a breve così come l'esito degli esami sul corpo. Ma per Juana sarà comunque troppo tardi.

Luca Pelagatti