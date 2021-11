Maurizio Bettini: «Colpa e bellezza, dai miti greci a oggi»

Valori, atteggiamenti, categorie che rendono identitario il pensiero dell'uomo europeo ci arrivano da là, dalla Grecia antica. «Graecia capta ferum victorem cepit», la Grecia, conquistata dai Romani, conquistò con la sua cultura il rozzo vincitore. Càpita, talora, di pensare: «E se non fossi nato qui? Sarei diverso, sarei diversa?». Probabilmente sì. «La rete del mito. Edipo, Elena, Oreste, Alcesti» è un ciclo di quattro appuntamenti, condotti da Maurizio Bettini a Teatro Due, che leggono la nostra società attraverso le maglie della mitologia. A dare voce ai testi classici ci saranno gli attori Laura Cleri, Cristina Cattellani, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Luca Nucera, Livio Remuzzi, Massimiliano Sbarsi, Nanni Tormen, Emanuele Vezzoli (dal 1° al 4 dicembre).

Professor Bettini, come nasce questo percorso in quattro tappe?

«Nasce dall’individuazione di miti particolarmente rappresentativi. I miti non sono solo racconti, lo dimostra la fortuna che hanno avuto nei secoli e che li ha portati fino a noi; sono stati tramandati, messi scena perché hanno un grande valore culturale ed esplicativo dei bisogni della società. Il divulgatore racconta i miti, e oggi ci sono dei bravi divulgatori, ma io vado oltre, ne racconto l’interpretazione dunque cerco di estrarre delle categorie culturali».

Parte da Edipo che, benché ignaro, uccide il padre e sposa la madre con quel che ne consegue. Perché iniziare da qui?

«Perché è un mito potente che avuto una fortuna enorme sia nel teatro, fin dall'antichità, sia nel Novecento con la psicanalisi e Freud. Edipo è la colpa; ha ancora molto da dirci».

Poi c'è Elena, la donna più bella dell'antichità, che viene rapita dal principe troiano Paride.

«Elena ci consegna il mito della bellezza che aveva grande valore presso i greci, contemporaneamente motivo di gioia, potere e motivo di rovina. Elena causa la perdita della città di Troia e di molti uomini. Oggi più che mai, la bellezza è una fonte continua per la pubblicità, la moda, i cosmetici; corpi maschili e corpi femminili sono esibiti sempre e ovunque, anche se tra la gente comune c’è sempre meno bellezza. Anzi, noto nella nostra società una mancanza di grazia, c’è invece una bellezza falsificata nei racconti social, nei racconti delle serie televisive e questo ci apre un altro tema: la speranza di molti giovani di avere successo nella vita attraverso la bellezza. Ma è una speranza spesso destinata alla sconfitta, proprio come accade ad Elena».

Oreste, per vendicare la morte del padre Agamennone, uccide la madre Clitennestra e l'amante di lei.

«Il mito di Oreste ha uno straordinario contenuto perché consegna il primo processo. Oreste viene giudicato da un tribunale che è l’Areopago; l’avvocato difensore è Apollo, la pubblica accusa sono le Erinni, Atena è la presidente e Oreste viene assolto con il voto favorevole di Atena che pesa più degli altri. È interessante che le divinità della vendetta, le Erinni, in realtà invocano giustizia attraverso un processo giuridico».

Infine Alcesti, moglie di Admeto, innamorata e devota al punto di morire al posto del marito.

«Alcesti è il rovesciamento di Elena, bella ed egoista. Alcesti è una sposa pronta a donare la sua vita; un gesto di generosità infinita ma che porta un dono doloroso: Admeto perde così la persona che più ama e non può fare diversamente perché i doni degli dei non si possono rifiutare e questo “scambio” era un dono del dio Apollo. Per ironia tragica, ad accettare lo scambio è la moglie. Emerge il concetto greco per cui la vita è una “porzione”, la parte non vissuta può essere ceduta a un altro: questo perché, in greco, destino si dice “Moira” che significa proprio “parte”. Lo ritroviamo in altri miti: pensiamo al racconto di Castore e Polluce. Castore è umano, Polluce divino. Quando Castore viene ucciso, Polluce gli cede metà della sua vita. Una visione che anticipa un fatto che esiste nella nostra società ed è la donazione degli organi, attraverso cui si può prendere e cedere un pezzo di vita».

Il mito oggi più tradìto pare quello di Odisseo, la sacralità dello straniero, il dovere dell'ospitalità.

«È vero. Odisseo, naufrago, viene accolto sull'isola dei Feaci. Anche Enea, quando fa naufragio in Libia, viene accudito da Didone, nella convinzione che tutti i miserabili e i mendicanti vengono protetti da Zeus. Oggi non solo non pensiamo più che queste persone siano protette dalla divinità ma neppure dalla legge e questo segna un grave imbarbarimento della nostra società».

Mara Pedrabissi