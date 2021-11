Ottantenne litiga con la moglie e «scappa» di casa

Quando gli uomini dell'Antidroga della questura lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto cosa ci fosse in quel flacone che gli era appena stato consegnato lui non ha perso la freddezza. E con la faccia di chi si stupisce di una simile domanda ha replicato: «Ma è ovvio: è uno smacchiatore».

Non lo era: quel liquido chiaro era gamma-butirrolattone ovvero la «droga dello stupro», il micidiale stupefacente noto anche come «ecstasy liquida» che provoca rilassamento, disinibizione e stordimento ma anche vertigini, allucinazioni, stati di confusione. E che cancella i ricordi di chi, dopo averlo assunto, finisce tra le mani di qualche malintenzionato. In questo caso la persona fermata con quel barattolo da mille dosi è R.D., un 63enne residente in provincia di Parma che, è il sospetto, non era la prima volta che si riforniva di Gbl. Facendoselo spedire da una rete che opera a livello internazionale.

L'inchiesta della Mobile di Parma, infatti, ha preso il via da una segnalazione arrivata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che ha in passato intercettato, in territorio francese, la bellezza di 14 litri di GBL inviati a vari cittadini italiani, tra cui, appunto un certo, R.D. Ma un sequestro in un aeroporto d'oltrealpe è una cosa: ben diverso identificare con certezza il compratore e avere le prove per incastrarlo. Tuttavia, come sempre accade, la determinazione degli investigatori ha permesso di risalire il filo sottile che lega il Nord Europa con Parma. Un tassello lo fornito la Guardia di finanza in servizio allo scalo di Linate che, a sua volta, ha ha bloccato un plico contenente la solita droga. E anche in quel caso il destinatario era il solito R.D. che tuttavia era riuscito a non farsi pizzicare. L'altro ieri però la fortuna gli ha girato le spalle. Gli uomini della Mobile hanno ricostruito la possibile zona dove l'uomo era solito bazzicare, tra luogo di lavoro e abitazione e si sono appostati. Quando hanno visto un corriere consegnare al sospetto un involucro che ha prontamente nascosto in auto, i poliziotti sono entrato in azione e hanno sequestrato quel barattolo sigillato con etichetta industriale che ad un esame è risultato essere un litro di GBL allo stato puro mentre il 63enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Dopo l'udienza di convalida è stata decisa per lui la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

Luca Pelagatti