Panini, il mondo in una figurina

Un «miracolo» imprenditoriale che da 60 anni fa sognare intere generazioni. E' il ritornello del «celomanca» che resiste all'incedere impetuoso della tecnologia, un mito nato da un'intuizione tanto semplice quanto geniale: mettere nelle tasche di ogni bambino un sogno fatto di campioni, maglie e squadre. Quel miracolo viene mirabilmente narrato nel libro «Panini, storia di una famiglia e di tante figurine» del giornalista Leo Turrini ospite, insieme a uno dei discendenti della «dinastia delle figurine», Antonio Panini, di una conviviale del Panathlon.

Prendete una famiglia modenese dell'immediato dopoguerra. Mamma Olga e otto figli (il papà se l'è portato via troppo presto una malattia). Pochissimi soldi ma tanta voglia di emergere. Per sbarcare il lunario e sfamare quelle otto bocche, mamma Olga decide di aprire nell'inverno del '44, e quindi in piena guerra civile, una minuscola edicola nel centro di Modena dove vende anche i francobolli staccati dalle lettere che gli emigrati in ogni parte del mondo inviano ai parenti rimasti in Italia. Da lì scocca la scintilla, l'idea che si trasformerà in un impero. Riprodurre i volti degli idoli che ogni domenica scendono nelle arene calcistiche di tutta Italia. In una parola, le figurine. Che non sono una novità visto che già a metà Ottocento qualcuno ci aveva pensato aprendo una stagione che negli anni del fascismo raggiunse il suo culmine con la leggendaria effigie dell'introvabile «Feroce Saladino» del celeberrimo concorso promosso da Perugina e Buitoni.

L'idea si concretizza in un pomeriggio di fine estate 1961. San Siro, prima giornata di campionato. Si gioca Inter-Atalanta e a bordo campo c'è un fotografo inviato dalla famiglia Panini che immortala i 22 giocatori. Ma c'è un problema. Le foto sono in bianco e nero e come si può riuscire a creare figurine a colori? Ci vuole un litografo che a Modena non esiste. I Panini iniziano dunque una complessa ricerca e l'uomo giusto lo trovano a Parma. Si chiama Osvaldo Badolati che riesce nell'intento di trasformare la prima figurina (il giocatore è Bruno Bolchi dell'Inter) da bianco e nero a colori. Lo stesso Badolati, peraltro, riuscì a trasmettere al figlio Marco, storico collaboratore della Gazzetta scomparso nel 2007, l'amore per la fotografia.

Il gioco è fatto. Il primo album esce nell'autunno di quell'anno prima in Emilia e poi in tutta Italia. Il successo è clamoroso. Ogni bambino si innamora di quel gioco, degli scambi con gli amici, del «celomanca». E' una corsa a completare gli album che vengono conservati negli anni come una reliquia, un pezzo d'infanzia custodito in ogni casa italiana.

Il mito si è così alimentato fino a diventare una sorta di culto laico con milioni di seguaci in Italia e nel mondo. E può anche accadere che un calciatore si trasformi in leggenda non per le prestazioni in campo ma perchè la sua figurina è introvabile come quella, 30 anni prima, del «Feroce Saladino». Pier Luigi Pizzaballa da Bergamo è il caso di scuola. Portiere con trascorsi nell'Atalanta, nell'Inter e nel Verona, diventa famosissimo proprio perchè per completare migliaia di album manca proprio la sua foto.

Scrive Walter Veltroni nella prefazione del libro: «I fratelli Panini stanno all'Italia del '900 come Walt Disney sta all'America del '900». Non a caso quel marchio è oggi il più conosciuto al mondo insieme alla Ferrari. Tanto per dare un'idea, la Panini dà lavoro a 600 persone e nell'anno dei Mondiali arriva a fatturare un miliardo di euro. Insomma, un colosso che negli anni ha allargato i suoi orizzonti al di là del calcio attribuendo alla figurina anche un altissimo valore didattico. Si sono susseguite raccolte sui grandi personaggi che hanno fatto l'Italia attraverso la storia del Risorgimento, sui cantanti più famosi, sulla storia della Terra, evidenziando già negli anni '60 una sensibilità ambientalista allora ai più sconosciuta.

Dalla fine degli anni 80 l'azienda è passata di mano. I fratelli hanno deciso di vendere accorgendosi, anche in questo caso con sagacia e intuito, che la gestione futura di un business di questa portata sarebbe stata difficoltosa.

A posteriori, Antonio Panini sposa in pieno quella decisione: «Ho lavorato in azienda fino al 1988 e al momento della vendita non nego che mi è venuto a mancare un punto di riferimento. Oggi posso dire che quella scelta è stata lungimirante perché la nostra famiglia è composta da un centinaio di persone e sarebbe stato quasi impossibile gestire l'azienda con tante teste da mettere d'accordo».

Dice Turrini: «Quello della famiglia Panini è un esempio plastico della genialità di questa terra e della gente che la popola. E' una grande storia emiliana prima che italiana che ho avuto il piacere di raccontare. Ci tenevo a scriverla perchè lo considero un grande esempio anche per l'Italia di oggi dopo quello che abbiamo vissuto con la pandemia. Abbiamo bisogno di riconoscerci in storie che ci aiutino ad immaginare un futuro migliore». Insomma, anche nei momenti più bui e difficili ci si può rialzare con la creatività, l'ingegno e l'intraprendenza. Una lezione di vita prima che un grande successo imprenditoriale.

Piccola chiosa personale. Conservo ancora gelosamente quattro album delle figurine Panini. Purtroppo sono incompleti perché in ognuno di quegli album manca una figurina, quella di Pizzaballa.

Carlo Brugnoli