Un inferno lungo ventitré anni: condannato il marito aguzzino

Langhirano Ventitré anni con quell'uomo che l'ha riempita di insicurezze, Paura. E botte. La sua «colpa»: aver sopportato così a lungo. Ma ci sono dei rapporti che ti possono schiacciare, annichilire, fino alla soglia del baratro. Lo scorso agosto, però, dopo l'ennesima brutale aggressione, aveva trovato la forza di rialzare la testa. E il compagno - 65 anni, di Langhirano, fedina penale specchiata - qualche settimana dopo era finito dietro le sbarre. Accusato di maltrattamenti e lesioni personali, nei giorni scorsi è stato condannato a 3 anni e 4 mesi. La scelta del rito abbreviato gli ha consentito di poter beneficiare dello sconto di un terzo della pena, ma - almeno per ora - dovrà rimanere in cella. Alla donna, che si era costituita parte civile, assistita dallo studio legale Caltagirone & Lazzaroni, è stata riconosciuta una provvisionale di 2.000 euro.

Soldi che non vuole, perché «le ferite non possono essere risarcite», ha detto ai suoi difensori. Solo le ultime, su quel corpo minuto maltrattato per anni, avevano fatto scattare una prognosi di oltre 30 giorni. Era agosto: lui l'aveva aspettata sotto casa e l'aveva bloccata ancora prima di scendere dall'auto massacrandole il volto di pugni e tentando anche di sferrarle dei calci. «Non ti preoccupare, ti vengo a trovare», le aveva poi scritto inviandole messaggi WhatsApp. E si era scritto anche il suo immediato futuro: l'arresto firmato dal gip di lì a poco.

Poi si erano riannodati i fili di una storia di violenza. Aveva confessato - e denunciato - di essere stata maltrattata fin dai primi anni della convivenza, anche quando era incinta. E il figlio si è sempre schierato dalla sua parte. Eppure lei ha subito umiliazioni terribili: più volte lui l'aveva lasciata fuori casa, costringendola a dormire in macchina.

Era geloso fino all'ossessione di quella compagna che ha un lavoro gratificante, costellato di impegni e incontri quotidiani. Sempre troppi per lui, che spesso - per trovare un pretesto per la violenza - le rinfacciava disattenzioni e tradimenti. Prima le offese, poi le botte. Poi la riappacificazione. E ancora gli insulti e gli schiaffi. Il solito (drammatico) copione. Fino a quando ha ritrovato se stessa.

Georgia Azzali