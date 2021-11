Varazzani va in pensione: «Salso è diventato il mio paese»

Il congedo dell’ingegner Rossano Varazzani dalla direzione dell’ufficio tecnico del Comune di Salsomaggiore, chiude in qualche modo una stagione della città termale, lunga e non sempre facile: «Sono entrato in comune a Salso il 22 giugno del 1994 – dice Varazzani – e, perciò, ho passato a Salso buona parte, non solo della mia vita lavorativa, ma anche della vita “normale”. Ho avuto modo, così, di conoscere bene la città e anche di amarla. Salsomaggiore è una città che mi piace molto, tanto che la considero un po’ il “mio paese”, una definizione più affettiva che non città. Ho fatto un lavoro che mi piace, con passione e dedizione, anche grazie a momenti belli, come quando siamo riusciti a realizzare opere importanti per la città; penso al collegamento fra via D’Acquisto e via Parma, ai tanti interventi sulle terme di Tabiano, piazza Berzieri e da ultimo la riqualificazione del parco termale, che spero di poter concludere prima del congedo. In questi anni – conclude – ho conosciuto sei sindaci: il primo è stato Lino Giglioli e l’ultimo è Filippo Fritelli, ma voglio ricordare Giuseppe Franchi, scomparso poco tempo fa, che oltre a essere sindaco, fu un amico».

Ed è dall’attuale sindaco che arriva il saluto a Rossano Varazzani. «Un grande grazie all’ingegner Varazzani per la grande collaborazione con me e le due giunte che ho presieduto in questi otto anni e mezzo, nella gestione dell’ufficio tecnico e nella realizzazione di alcuni importanti progetti, per i quali si è confermato valido professionista e ottimo collaboratore. I suoi oltre 27 anni in comune – dice Fritelli - sono una pagina molto lunga della storia recente di Salso: la stima e la considerazione che moltissimi cittadini hanno di lui, sono la migliore testimonianza dell’apprezzamento per il suo lavoro. In questi ultimi anni Varazzani è stato uno dei simboli del nostro comune e, perciò, l’augurio mio e di tutta l’amministrazione di Salso è quello di un sereno periodo di congedo, anche se sappiamo che non sarà facile, per lui, stare lontano dal lavoro che ama».

Ai ringraziamenti si unisce il presidente di terme Tst Emilio Mondelli: «Voglio esprimere, a nome mio e del consiglio di amministrazione di Tst la più sincera gratitudine all’ingegner Varazzani, per la sua professionalità e disponibilità. La città di Salsomaggiore perde un valido professionista, ma acquista la sua eredità di capacità e di amore per il lavoro».

Egidio Bandini