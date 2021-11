Ex scuole di San Polo: i lavori restano fermi

Torrile Non tornerà attivo almeno fino al 2022 il cantiere delle ex scuole di San Polo di Torrile. È quanto è emerso durante la seduta consiliare di martedì scorso, in cui lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto di rigenerazione urbana è stato oggetto di una delle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza Campi Nuovi.

A confermare lo «stallo» dei lavori - che avrebbero dovuto essere conclusi nell'aprile del 2020 - è stato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Antonio Gentile, ricordando la genesi del progetto nel 2013, la candidatura al bando regionale, che ha permesso di ottenere fondi per circa un milione di euro, la sospensione dei lavori in occasione del primo lockdown e decisione di affidarsi agli avvocati a seguito dei ritardi accumulati. «Il responsabile unico del procedimento, su richiesta dell'ufficio direzione lavori e in coordinamento con l'amministrazione comunale, ha proceduto alla risoluzione del contratto per grave adempimento – ha affermato Gentile -. Il Comune di Torrile ha incassato le polizze fidejussorie. Sarà indetta una nuova gara entro il 2022 per aggiudicare i lavori del progetto aggiornato».

Durante la seduta si è parlato anche dei lavori necessari al ripristino della copertura della palestra di via Buozzi, danneggiata dalla tromba d'aria del 26 luglio scorso. «Recentemente, l'amministrazione comunale ha reperito ulteriori risorse finanziarie che hanno consentito di realizzare una copertura con guaina impermeabile sulla parte danneggiata, provvedendo a tutelare il manto di sottocopertura in attesa di poter procedere al rifacimento integrale della copertura – ha spiegato Gentile -. Le attività sportive hanno trovato idonea temporanea collocazione alternativa in altre strutture del territorio comunale e dei Comuni limitrofi, secondo accordi presi direttamente dal gestore dell'impianto». E, a seguito di un'ulteriore interrogazione presentata dai consiglieri Rossi e Zilioli, Gentile ha anche annunciato la realizzazione, nel prossimo anno, di nuove cellette funerarie all'interno del cimitero di Bezze.

Chiara De Carli