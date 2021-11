Investita sulle strisce resta incastrata sotto l'auto: grave una 86enne

Borgotaro È stata investita sulle strisce pedonali ed è gravemente ferita, una donna di 86 anni i anni: è successo questa mattina dopo le 10 nel centralissimo viale Bottego di Borgotaro, quando la conducente di una Fiat Panda, in manovra dopo lo stop proprio in prossimità dell'attraversamento, ha investito la donna che nella dinamica dell'incidente è rimasta incastrata sotto l'autovettura.

I testimoni hanno immediatamente dato l'allarme chiamando il 118, che ha attivato l'automedica e l'ambulanza della Pubblica assistenza Borgotaro-Albareto, oltre che i Vigili del fuoco volontari del distaccamento del capoluogo valtarese, i quali hanno fin da subito accertato la complessità dell'intervento. Per liberare l'anziana signora, infatti, comprensibilmente in stato di choc, e al contempo non arrecarle ulteriori traumi fisici, i pompieri hanno dovuto alzare l'auto servendosi di un kit di cuscini pneumatici di sollevamento. Affidata quindi al personale sanitario e accertata la gravità del quadro clinico, l'anziana donna è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma: ricoverata in Rianimazione, le sue condizioni sono state dichiarate molto gravi e la prognosi è riservata.

Sull'incidente, i carabinieri della Compagnia di Borgotaro stanno svolgendo i rilievi del caso per capire e ricostruire la dinamica dei fatti, ancora tutti da accertare: al momento si sa solo che anche la conducente della macchina è una ottuagenaria e che la donna investita stava correttamente attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Si è invece fortunatamente rivelato un falso allarme, quello fatto scattare ieri in tarda mattinata da una residente della frazione borgotarese di Porcigatone: in apprensione perché i vicini, una coppia, non avevano ancora acceso la luce in casa e sapendo che nei giorni scorsi avevano avuto problemi con la stufa, ha temuto il peggio e allertato il 118, che a sua volta ha mandato sul posto i Vigili del fuoco. La coppia invece stava semplicemente dormendo.

Monica Rossi